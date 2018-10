На химзаводе в Бельгии произошел взрыв. Облако газа отнесло в сторону города Хульст

Взрыв произошел на химическом заводе Vynova в бельгийской коммуне Тессендерло в провинции Лимбург 4 октября. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на экстренные службы.

Причиной инцидента стала крупная утечка неназванного химиката. После взрыва над заводом поднялось облако газа, которое отнесло в направлении города Хульст. Жителям близлежащих домов посоветовали не открывать окна. О пострадавших пока не сообщается.

A chemical leak occurred after an explosion at a Vynova facility in the Belgian province of Limburg, Belga news reported on Thursday. pic.twitter.com/9FNzqGKMpX