На химзаводе в Бельгии произошел взрыв. Облако газа отнесло в сторону города Хульст

Взрыв произошел на химическом заводе Vynova в бельгийской коммуне Тессендерло в провинции Лимбург 4 октября. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на экстренные службы.

Причиной инцидента стала крупная утечка неназванного химиката. После взрыва над заводом поднялось облако газа, которое отнесло в направлении города Хульст. Жителям близлежащих домов посоветовали не открывать окна. О пострадавших пока не сообщается.

A chemical leak occurred after an explosion at a Vynova facility in the Belgian province of Limburg, Belga news reported on Thursday. pic.twitter.com/9FNzqGKMpX — CloudsOnEurope (@cloudsovereu) October 4, 2018

По данным СМИ, в этом году из-за утечки хлора на заводе уже проводилась эвакуация населения.

На заводе Vynova производится этилендихлорид и моновинилхлорид, которые используются для производства ПВХ. Первое вещество оказывает раздражающее действие на кожу, второе — очень токсично и поражает нервную систему, а также вызывает злокачественные опухоли. В воздухе он рассеивается за три дня.