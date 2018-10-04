Глава СПЧ заявил, что необходимо пересмотреть приговоры осужденным за репосты

После частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса (экстремизм) осужденный за репосты или его адвокат должны поставить вопрос о пересмотре приговора, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Об этом 4 октября сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Естественно, это возможно, только это не амнистия, но эти приговоры [касающиеся репостов экстремистской информации] должны быть пересмотрены. То есть осужденный или его адвокат ставит вопрос о пересмотре дела в связи с новыми обстоятельствами», — сказал Федотов

3 октября президент Владимир Путин предложил смягчить уголовную ответственность за экстремизм и разжигание ненависти. Глава государства предлагает не привлекать к уголовной ответственности за экстремистские высказывания, которые были совершены однократно и не представляли серьезной «угрозы для основ конституционного строя и государственной безопасности».

Так, предлагается исключить уголовное наказание за однократные экстремистские высказывания и публикации и заменить его на административный штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., или 100 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Уголовное наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет предлагается ввести в случае повторного нарушения в течение года. По данным судебного департамента Верховного суда, всего в России за пять лет — с 2012 по 2017 год — по ч. 1 ст. 282 были осуждены более 1,5 тыс.​ человек.