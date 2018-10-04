Осеннее обострение у телефонных террористов: один заминировал администрацию Московского района, другой попросил автомат для Путина

Петербуржец спровоцировал эвакуацию 82 человек из здания на Московском проспекте, 129, где находятся администрация Московского района, суд, прокуратура и офис «Единой России».

По данным «Фонтанки», мужчина 32-х лет решил развлечься утром 3 октября и позвонил в службу «112», сообщив о бомбе в здании на Московском проспекте, 129. В течение двух часов работники ведомств и организаций не могли приступить к своим обязанностям из-за эвакуации на время проверки помещений, в которых, конечно, ничего не нашли. В итоге сотрудники правоохранительных органов приехали в гости к «информатору» в Альпийский переулок. За ложное сообщение о взрывном устройстве его ждет наказание.

Осеннее обострение коснулось еще одного петербуржца. Единый номер экстренных служб он тоже набрал утром и попросил об одном одолжении – выдать ему автомат, чтобы расправиться с президентом РФ. 56-летнего автора странной просьбы навестили по месту жительства на улице Композиторов. Мужчину задержала опергруппа, на него составлен протокол об административном правонарушении. К слову, звонившего уже дважды наказывали за мелкое хулиганство. Кроме того, он внесен в черный список банка «Хоум Кредит».

Напомним, 3 октября на Московском проспекте искали бомбу в отделении Сбербанка на Московском проспекте.