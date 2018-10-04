Двое 16-летних юношей разбились при падении с высоты за один вечер в Петербурге

Подросток выпал из окна в Красносельском районе Петербурга. Он поступил в детскую больницу им. Филатова в тяжелом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке», 16-летний юноша в тяжелом состоянии был доставлен в детскую больницу им. Филатова вечером 3 октября. Судя по повреждениям, он выпал из окна. Произошло это на проспекте Маршала Жукова, 37, корпус 1.

Напомним, в этот же день ровесник пострадавшего разбился в Славянке, упав с высоты. Он погиб.