Налетчик с ножницами обнес за полтора часа два цветочных магазина и аптеку. В кассах были копейки

Неизвестный налетчик орудовал в Московском районе Петербурга глубокой ночью 3 октября. Продавцов он запугивал ножницами.

Ночной «парикмахер» в среду бегал в районе станции метро «Московская» с ножницами и твердым желанием заработать легких денег. Всю свою энергию он решил направить на разбой в круглосуточных торговых точках. Первой целью стал цветочный ларек на Московском шоссе, 12. Туда мужчина зашел около 2 часов ночи. Угрожая ножницами, он заставил продавщицу открыть кассовый аппарат, откуда вытащил 4500 рублей выручки.

Результат мужчину, судя по всему, не удовлетворил, поэтому он отправился дальше. Около трех ночи он набрел на еще один цветочный павильон – на улице Типанова, 5. Действуя по уже отработанному сценарию, злоумышленник забрал из кассы все, что там было – 4000 рублей.

После нападения на цветочный ларек преступник двинулся в круглосуточную аптеку на Варшавской улице, 96А. Фармацевт, испугавшись ножниц, отдала ночному визитеру 8000 рублей.

Разбойник попал в объективы всех камер видеонаблюдения, сейчас его ищет полиция. Возбуждены три уголовных дела по статье «разбой».