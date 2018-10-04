Каждая пятая компания в России оказалась убыточной. Почти треть фирм показали нулевую прибыль

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала финансовые результаты 2,5 млн российских компаний — это вторая волна масштабного раскрытия данных о российском бизнесе, с которых в 2016 году был снят режим налоговой тайны. Почти каждая пятая компания оказалась убыточной (до уплаты налогов), пишет 4 октября РБК на основе данных ФНС о доходах и расходах по бухгалтерской отчетности организаций за 2017 год.

Отчасти это связано с экономическим спадом, отчасти — с налоговыми махинациями, объясняют эксперты. Четверть компаний и вовсе завершили прошлый год с нулевыми доходами и расходами — в основном те, кто хоть и не закрыты, но уже не нужны собственникам. 19% российских компаний, данные о которых раскрыла ФНС, показали убытки в 2017 году. Еще около 27% закончили год с нулевой прибылью

ФНС начала раскрывать не составляющие налоговую тайну данные о компаниях 1 августа, а сведения о суммах доходов и расходов были опубликованы 1 октября. На первом этапе появилась информация о численности сотрудников, специальных налоговых режимах и участии в консолидированной группе налогоплательщиков.

Из-за экономических санкций Запада ФНС как минимум до 2020 года не будет раскрывать данные о стратегических компаниях, предприятиях ОПК и крупнейших налогоплательщиках (на федеральном уровне к ним относятся компании с доходом выше 35 млрд руб. в год, на региональном — от 2 млрд до 35 млрд руб.). В утвержденный президентом список стратегических предприятий входит около 70 компаний, включая «Роснефть», «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», ВТБ, «РусГидро» и т.д.

Компаниям грозит ответственность, если ошибки в бухгалтерской отчетности привели к неверному начислению налогов, сборов и страховых взносов. За искажение бухгалтерской отчетности предусмотрены штрафы по ст. 15.11 КоАП РФ. Компания может исправить ошибку, сообщив корректные данные в налоговую.