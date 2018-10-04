В плацкартных вагонах полки могут заменить капсулами. РЖД обещает розетки и Wi-Fi

РЖД планируют создать зоны персонального комфорта для пассажиров в плацкартных вагонах. Рассматривается вариант замены стандартных полок капсулами, сообщает 4 октября RT со ссылкой на «Российскую газету».

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал изданию, что зоны персонального комфорта появятся на базе принципа формирования плацкартного вагона, в общем пространстве без купе. Также, по его словам, есть предложения создать пространство-трансформер, которое пассажир сможет переделать под себя. Новые вагоны оснастят розетками и доступом в Интернет.

Как ожидается, нововведения будут внедрены в ближайшие два года. Стоимость переоснащения вагонов, а также их количество, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что РЖД планирует ввести новый класс обслуживания — эконом-бюджет. Клиентам предложат поездку в отслуживших своё вагонах без кондиционеров и биотуалетов. В компании такие составы назвали «плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира».