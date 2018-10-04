СМИ узнали об идее оживить аэропорты в глубинке. Для перевозчиков предлагают отменить сборы

Идею отменить сборы для перевозчиков за аэропортовое обслуживание в социально значимых аэропортах в удаленных районах обсуждали на совещании в Минтрансе. Об этом 4 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, с инициативой выступило Минвостокразвития.

«В рамках ряда поручений, в том числе президента, по развитию аэропортов Дальнего Востока сейчас рассматриваются варианты привлечения перевозчиков в удаленные регионы», — цитирует издание одного из источников.

Один из собеседников издания заявил, что идея может не сработать. По его словам, субсидии только четырем федеральным казенным предприятиям (ФКП) на Дальнем Востоке могут вырасти до 4,6 млрд руб. Если бюджет станет единственным источником средств для ФКП, то аэропорты не найдут средства для покрытия растущих издержек.

По данным РБК, первый вариант комплексного плана развития инфраструктуры, который подготовил Минтранс, предусматривал 690 проектов, из них 155 относились к воздушным сообщениям, в основном это реконструкция небольших региональных аэропортов по всей стране.