Украину не пустили на встречу НАТО из-за Венгрии

Главе Минобороны Украины Степану Полтараку отказали в пропуске на министерскую встречу НАТО. Об этом изданию «Европейская правда» сообщил заместитель главы миссии Украины при Североатлантическом альянсе по оборонным вопросам Сергей Мукосий.

По его словам, Полторак попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить посетить встречу, которая проходила 3 – 4 октября в Брюсселе. В ответ украинскому министру прислали письмо, в котором объяснили, почему он не сможет присутствовать на заседании.

Мукосий утверждает, что причиной отказа стала позиция Венгрии, с которой в альянсе «ничего не могут сделать». «Это основной принцип альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США», — отметил он.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после публикации в СМИ видео, на котором жители Берегово получают венгерские паспорта, приносят клятву верности Венгрии, а сотрудники консульства советуют им не рассказывать об этом украинским властям. Позднее выяснилось, что жителям выдавали не паспорта, а пакет документов для получения венгерского гражданства.

В Венгрии отметили, что в случае выдворения венгерского консула из Берегово Будапешт вышлет украинского дипломата того же уровня. 3 октября МИД Украины сообщил о намерении передать Венгрии ноту с требованием, чтобы консул из города Берегово покинул страну.