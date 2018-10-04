В Таганроге полицейский пожаловался начальству на висящий в отделении советский плакат со свастикой

Информацию о выявлении плаката со свастикой в кабинете полицейского проверяет управление МВД по Ростовской области. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на ТАСС.

Ранее местное издание 1Rnd рассказало о том, что во время проверки деятельности таганрогских полицейских старший лейтенант обнаружил в одном из кабинетов плакат советских времен.

На нём напечатан красноармеец, который вытаскивает из овечьей шкуры волка. На шее хищника изображена свастика. Композиция подписана «Враг коварен — будь на-чеку!». Сотрудник полиции расценил увиденное как публичное демонстрирование нацистской символики и оформил своё негодование в рапорте начальнику.

Он попросил найти «виновного и привлечь к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ об административных правонарушениях».