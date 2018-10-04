Стрельба в Филадельфии: ранены пять человек

Пять человек попали в больницу после стрельбы у торгового центра в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), сообщает Fox News 3 октября.

Уточняется, что нападавших было как минимум двое, они стреляли из автомобиля. В результате огневые ранения получили молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет. Один из них получил пулю в голову, он находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел в районе Джермантаун в северо-западной части самого крупного города штата.