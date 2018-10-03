Путин назвал глупостью и расточительством возможную закупку Европой газа у США

Президент России Владимир Путин считает, что закупка Европой энергоресурсов у США по нынешней цене была бы глупостью и расточительством.

"Растет потребность. И будет расти дальше. Или Европа будет покупать на 30% дороже газ из других регионов, например, США? Можно, конечно, но это глупость просто. И расточительство. И снижение своей глобальной конкурентноспособности", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Петербурге.

По его словам, при таком варианте до конечного потребителя, до экономики стран будет доходить более дорогой продукт. "Здравый смысл, надеюсь, будет подталкивать нас всех к реализации подобного рода проектов ("Северный поток-2"). Будем за него бороться", — сказал Путин.

Там же Путин прокомментировал ситуацию с «Северным потоком-2» в связи с возможными новыми санкциями США в отношении проекта: – он напомнил о судьбеэнергетического проекта «Южный поток».