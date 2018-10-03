Происшествия
В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу по людям
Неизвестный открыл стрельбу по людям у здания торгового центра в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) есть пострадавшие, сообщает телеканал NBC Philadelphia.
Инцидент произошел в районе Джермантаун, располагающемся в северо-западной части американского города. Пострадавшие были госпитализированы, их число не уточняется. Данных об их состоянии пока нет, также не известно, кто открыл стрельбу.
#BREAKING Gunman shoots multiple people in Germantown: https://t.co/V4k59bwylx pic.twitter.com/GLiyJSehEL
— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) 3 октября 2018 г.