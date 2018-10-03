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Власть
03.10.2018 23:25
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Спикер ЗакСа Макаров поблагодарил Полтавченко за мужскую дружбу и работу в Петербурге

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров прокомментировал смену губернатора в Петербурге. Сообщение с его заявлением вечером 3 октября распространила пресс-служба городского парламента.

«От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга я выражаю искреннюю благодарность за беззаветное служение Санкт-Петербургу Георгию Сергеевичу Полтавченко – руководителю, обладающему настоящим стратегическим мышлением и умением находить выход из самых трудных ситуаций. Он занимал пост губернатора нашего города в непростые годы: время экономических санкций, сложной социально-политической системы координат. Благодаря своему труду и таланту Георгий Сергеевич успешно решал самые тяжелые задачи», – заявил Вячеслав Макаров.

По его словам, гражданское общество, состоящее из представителей более сотни наций, народностей и национально-этнических групп, жило в мире и согласии, пока городом управлял Георгий Полтавченко. «Сегодня наш город является образцом продуманного и стабильного развития. И в этом огромная заслуга человека, никогда не жалевшего времени, сил и энергии ради любимого Санкт-Петербурга. Мама Георгия Сергеевича, Нина Ивановна, является жителем блокадного Ленинграда. И он сам, и его родные и близкие – истинные носители уникального блокадного кода. Настоящий российский офицер, генерал, он обладает выдающейся суммой личностных качеств»,-заключил глава парламента.

Он поблагодарил экс-губернатора за заботу о Санкт-Петербурге и за настоящую мужскую дружбу.

«Убежден, что Ваши талант, трудолюбие и высочайший профессионализм еще много лет будут служить нашему Отечеству»,-говорится в сообщении спикера.

В среду вечером стало известно, что полпред Александр Беглов станет врио губернатора Петербурга — по крайней мере, до выборов в сентябре 2019 года. Георгий Полтавченко по предложению Владимира Путина станет председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

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