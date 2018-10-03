Путин о «Северном потоке-2»: Не хотелось бы, чтобы вся Европа выглядела бы как Болгария без «Южного потока»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток-2» в связи с возможными новыми санкциями США в отношении него, передает 3 октября корреспондент «Фонтанки». Путин напомнил о судьбе другого энергетического проекта – «Южный поток».

Трубопровод должен был соединить Россию и Европу, пройдя по территории Болгарии. Путин отметил, что Болгария была заинтересована в том, чтобы трубопровод был построен, так как в этом случае получала бы ежегодно от 400 до 500 миллионов евро прибыли в год просто потому, что «труба лежит на их территории». «Но под давлением они отказались от проекта, и теперь очень сожалеют об этом, – сказал Путин. – Очень не хотелось бы, чтобы вся Европа выглядела бы как Болгария».

Напомним, что ранее Соединенные Штаты заявили, что могут организовать морскую блокаду России, чтобы не дать ей получить контроль над энергопоставками на Ближнем Востоке. Также США выступают против российских энергетических проектов в Европе, так как заинтересованы в том, чтобы Европа покупала природный газ только у них. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что против «Северного потока -2» могут быть введены санкции.