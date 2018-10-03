Путин: Никаких масштабных боевых действий в Сирии не будет

Российский и австрийский лидеры обсудили в Петербурге ситуацию в Сирии, передает корреспондент «Фонтанки». На пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ и канцлера Австрии 3 октября Владимир Путин отметил, что во время последних переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи одной из тем стало создание в Сирии демилитаризованной зоны глубиной в 15-20 километров.

В этой зоне не должно быть никаких радикальных группировок и тяжелого оружия, кому бы оно ни принадлежало. При этом российские военные продолжат патрулирование с помощью турецких вооруженных сил, сирийских властей и при поддержке Ирана. «Это значит, что никаких масштабных боевых действий там не предвидится», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что 3 октября Министерство обороны России показало видео с выгрузкой зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии. Россия объявила о планах поставить в Сирию ЗРК С-300 после инцидента с гибелью российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит из сирийского зенитного комплекса С-200, когда тот вел огонь по израильским самолетам F-16.​ По версии российского Минобороны, израильские F-16 намеренно создали опасную ситуацию, укрывшись за российским самолетом от зенитного огня. Глава ведомства Сергей Шойгу, анонсируя поставки, ранее объяснил, что данный шаг должен будет «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков».