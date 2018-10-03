«Газпром» и австрийская OMV поделили месторождения в Уренгое и Северном море

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления австрийского концерна OMV Райнер Зеле подписали соглашение о продаже активов после встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца, передает 3 октября корреспондент «Фонтанки».

По соглашению, заключенному в присутствии лидеров двух стран, «Газпром» сможет пользоваться месторождением OMV в Северном море, а австрийский концерн — месторождением «Газпрома» в Уренгое.

Напомним, что встреча президента РФ Владимира Путина и австрийского канцлера Себастьяна Курца прошла 3 октября в Эрмитаже.