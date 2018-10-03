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Спорт
04.10.2018 12:14
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Американский лентяй завел «Зенит» и четыре тысячи петербуржцев

Обновленная на 80 процентов команда, проблемы с домашним стадионом, но американец с сомнительной репутацией заводит трибуны и приносит первую победу. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о баскетбольном «Зените», который в этом году точно не оставит вас равнодушным.

Американский лентяй завел «Зенит» и четыре тысячи петербуржцев

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Баскетбольный клуб «Зенит» в межсезонье мощно штормило. На этот раз масштабные изменения произошли не только в составе команды, но и в административном отделе. Ушли руководители, стоявшие у истоков появления команды в Петербурге: советник председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу Ольга Антонова и спортивный директор Андрей Спиридонов. Вместо них руководителем сине-бело-голубых стал Александр Церковный. Некоторые фанаты клуба встретили его назначение негативно. Его обвиняли в отсутствии опыта работы с большим клубом (до «Зенита» Церковный руководил ярославским «Буревестником» из третьего дивизиона) и связях с агентами. На все эти вопросы Церковный обстоятельно ответил в интервью «Фонтанке».

В межсезонье девять игроков ушли, семеро пришли. Финальные приобретения были сделаны практически в последний момент. Но даже при этом ощущался недобор игроков. За неделю до первых сборов еле набирался состав на полноценную двусторонку. Постепенно большинство проблем удалось решить. При явном дефиците удалось даже подписать очень неплохих игроков. Больше всего выделяется защитник Брендон Дженнингс – десятый номер драфта-2009 НБА. В то время Дженнингс считался одним из самых перспективных игроков, но взрослая карьера у него не заладилась. Хотя первый сезон у него получился отменным. В одном из матчей НБА в 2009 году он даже как-то набросал 55 очков. Дженнингсу не хватило всего четырёх очков, чтобы побить рекорд НБА по количеству набранных новичком очков в одной игре, установленный в 1960 году самим Уилтом Чемберленом.

Про Дженнингса ходили разные разговоры, самым безобидным из которых была характеристика лентяя и единоличника. Поговаривают, что даже Карасев был против его прихода. Но предсезонные игры приятно удивили. Дженнингс заметно выделялся на площадке. Особенно поразило его старание играть на команду. Высокий уровень игрового интеллекта американца отмечал и главный тренер Василий Карасев.

«В этом сезоне команда снова обновилась на 80 процентов, но игроков мы взяли качественных. Нет вопросов к Скраббу и Рейнольдсу, а Ютоффу и Дженнингсу нужно адаптироваться к европейскому баскетболу, потому что от американского он все-таки отличается достаточно сильно. Дженнингс — это игрок отличного уровня с высоким игровым IQ, и, надеюсь, он достаточно быстро адаптируется, но первые матчи будут тяжелыми», – говорил Карасев по итогу предсезонной подготовки.

В рамках предсезонки баскетбольный «Зенит» выиграл семь матчей из восьми. Опять же, с учетом всех летних потерь и перестановок, это был потрясающий итог. Результат понравился даже главному тренеру, обычно очень самокритичному и строгому к своим подопечным. 

«Мы и сейчас продолжаем набирать форму. Понемногу будем сбавлять обороты, чтобы подойти к матчам. На приятные мысли наводят игры в Литве и Турции, где мы набирали в среднем больше 20 очков за игру в быстром отрыве, и моментами у нас была хорошая агрессивная игра в защите», – анализировал Карасев.

Американский лентяй завел «Зенит» и четыре тысячи петербуржцев

На старте сезона у «Зенита» неожиданно возникли проблемы с домашней площадкой. В октябре на «СИБУР-Арене» нашлось место чему угодно, но только не баскетболу. Из восьми игр только две пройдут в Петербурге, и только одна – на «СИБУР-Арене». Первый домашний матч, который выпал на Еврокубок, команде пришлось проводить в «Юбилейном». «СИБУР-Арена», которая изначально строилась как баскетбольный стадион, оказалась занята выставкой свадебной моды, из-за чего даже тренировки пришлось проводить на запасной площадке.

«Так получилось, что у нас есть трудности с залом, первый месяц мы будем играть на выезде, и этот месяц нам нужно выстоять», – прокомментировал ситуацию Карасев.

Соперником по первой игре стал турецкий клуб «Тюрк Телеком» – не самая звездная команда, но довольно крепкий коллектив. Специалисты, в том числе и главный тренер «Зенита» Сергей Карасев, отмечали первую пятерку, которая соответствует уровню Евролиги. Однако за стартовым составом у турок зияет пустота. Средний уровень петербургской команды повыше, и матч это подтвердил.

На первую домашнюю игру билеты стоили от 200 до 800 рублей. Аншлага не случилось, но почти четыре тысячи человек – все равно считается хорошей посещаемостью для российского баскетбола. К сожалению, полностью проигнорировали матч вип-гости из Смольного, обычно подобные встречи городских команд не пропускающие. Но у них была уважительная причина: все-таки не каждый день отправляют в отставку губернатора. Не случись этого, Полтавченко, известный своей любовью к баскетболу, почти наверняка тоже был бы в «Юбилейном» в четверг, 3 октября. Но и без высокопоставленных чиновников «Зенит» почти сразу ушел в отрыв. Первая четверть закончилась со счетом 28:18, вторая – 23:19, третья – 22:15, и лишь в четвертой «Зенит» сбавил – 18:28.

«В заключительном периоде начали твориться какие-то сумасшедшие вещи, но в целом для первого матча это была очень хорошая игра», – резюмировал после Карасев.

Общий счет остался за петербуржцами – 91:80. И мы снова отметим Дженнингса. Он набрал больше всех очков (20) и больше всего результативных пасов (8). После трехочкового броска в конце третьей четверти одновременно с сиреной американец начал заводить трибуны. Те ответили ревом. Кажется, у баскетбольного «Зенита» появилась новая суперзвезда. Момент с броском в третьей четверти даже опубликовал официальный твиттер Еврокубка.

После игры говорили только о Дженнингсе. Главный тренер турецкого клуба подчеркнул, что именно американский защитник сделал победную для «Зенита» разницу. Василий Карасев на вопрос, удивил ли его Дженнингс, репутация которого перед переездом в Петербург была сомнительной, сказал, что чисто по баскетболу у него к американцу вопросов нет.

«Пока он меня полностью устраивает. С игровой точки зрения все отлично. Посмотрим сейчас, как у него пойдет в нашей выездной серии, когда игры будут идти через день. Как он тут проявит себя. Выдержит ли он это. Не проявятся ли околобаскетбольные проблемы», – подчеркнул Карасев.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

 

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