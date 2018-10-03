Источник: Валентина Матвиенко останется в Совете Федерации как сенатор от Смольного

Валентина Матвиенко останется в Совете Федерации ФС РФ. Об этом “Фонтанке” 3 октября сообщил один из сенаторов, попросивший сохранить его анонимность.

“Согласно закону, сенатор от субъекта власти сохраняет свой статус до следующих выборов”, – сообщил собеседник в Совфеде.

Напомним, что Валентина Матвиенко является сенатором от исполнительной власти Северной столицы. 31 августа 2011 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о её назначении членом верхней палаты парламента РФ.

В среду вечером стало известно, что полпред Александр Беглов станет врио губернатора Петербурга. Георгий Полтавченко по предложению Владимира Путина перейдет на должность председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.