Памфилова: Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019, возможно, придется менять главу Горизбиркома

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уверена, что выборы губернатора Петербурга пройдут, как и планировалось, в сентябре 2019 года. Об этом она сообщила корреспонденту «Фонтанки» 3 октября.

«Тут нужно отметить другое. Если на выборы пойдет Александр Беглов, то нам придется поставить вопрос о назначении нового главы городской избирательной комиссии, потому что иначе может быть конфликт интересов», – сообщила глава ЦИКа.

Она напомнила, что именно с помощью Александра Беглова ЦИК смог поменять руководителя избирательной комиссии Северной столицы. Полномочный представитель президента отправил своего коллегу главного федерального инспектора по Северо-Западу Виктора Миненко работать в Горизбирком. Напомним, в среду вечером стало известно, что полпред Александр Беглов станет врио губернатора Петербурга — по крайней мере, до выборов в сентябре 2019 года. Георгий Полтавченко по предложению Владимира Путина станет председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Виктор Миненко возглавил петербургскую избирательную комиссию в конце июля. До этого он занимал должность главного федерального инспектора по Северо-Западу. Предыдущего председателя Виктора Панкевича критиковали после президентских выборов в Центризбиркоме. Ему ставили в вину то, что тысячи петербургских избирателей оказались не по своей воле откреплены на 18 марта в другие регионы. В июне Виктор Панкевич написал заявление о сложении полномочий.