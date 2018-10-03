“И Полтавченко благословляю, и Беглова”. Митрополит Варсонофий рассказал, что готов работать с новым губернатором и будет вновь поднимать “исаакиевский вопрос”

Митрополит Варсонофий благословил бывшего губернатора Георгия Полтавченко на переход в Объединенную судостроительную корпорацию. На новую работу экс-главе Петербурга предложил перейти Владимир Путин 3 октября.

«Я всем даю благословение, и Полтавченко тоже, всем православным христианам. Всем – на достойные труды, путь Господь помогает, все работают на благо Отечества», – сообщил владыка в разговоре с «Фонтанкой».

Сложные взаимоотношения с командой Полтавченко Варсонофий опроверг: «Никаких сложных отношений, это пресса выдумывает. У меня были самые близкие и теплые отношения. Зачем кого-то слушать? Это чья-то выдумка, самые добрые отношения у нас. Георгия Сергеевича я знаю уже лет 20». По его словам, с Полтавченко было удобно работать, ведь он был православным губернатором: «Ведь неверующий человек не понимает даже, зачем храмы нужны».

С Александром Бегловым владыка Варсонофий готов работать и взаимодействовать. В ответ на вопрос, будет ли митрополит вновь поднимать тему передачи Исаакиевского собора РПЦ. «Она уже стоит давно, что ее поднимать? Она стоит. С Бегловым я это не обсуждал дательно», – отметил глава митрополии.

В среду вечером стало известно, что полпред Александр Беглов станет врио губернатора Петербурга — по крайней мере, до выборов в сентябре 2019 года. Георгий Полтавченко по предложению Владимира Путина станет председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Напомним, что в январе 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решён. Однако с тех пор РПЦ так и не подала заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, однако и после них к теме не возвращались. При этом ранее, в 2015-м, градоначальник отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу.