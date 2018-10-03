Баскетбольный «Зенит» стартовал в Еврокубке с победы на турецким «Тюрк Телеком»

Баскетбольный клуб «Зенит» начал сезон с убедительной победы над «Тюрк Телеком» (Турция) в первом туре группового этапа Еврокубке в среду, 3 октября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 91:80 (28:18, 23:19, 22:15, 18:28).

Самыми результативными игроками стали Брендон Дженнингс (20 очков), Сергей Карасев (17), Джален Рейнольдс (14) и Евгений Воронов (14). Следующий матч «Зенит» сыграет на выезде в Единой лиге ВТБ против «Локомотива-Кубани» 5 октября.

Напомним, в сезоне 2017/18 баскетбольный «Зенит» дошел до полуфинала, где уступил ЦСКА и завоевал бронзовые медали. Летом сине-бело-голубые серьезно обновились, в том числе полностью сменилось руководство .