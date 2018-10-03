МЧС предупреждает петербуржцев о ветреном четверге
Усиление ветра ожидается в Петербурге 4 октября. Об этом сообщает городское МЧС со ссылкой на Северо-Западный гидрометцентр.
По информации ведомства, в предпоследний рабочий день недели порывы ветра будут достигать 15 м/с.
Кроме того, синоптики обещают кратковременные дожди. Температура воздуха днём составит +8 градусов, ночью столбик термометра опустится до +4.
Спасатели рекомендуют жителям во время усиления ветра держаться подальше от слабо укреплённых конструкций и не парковать машины вблизи деревьев.