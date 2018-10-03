Ушли в сентябре: Кого из руководителей регионов сменили осенью 2018-ого

В конце сентября – начале октября Владимир Путин назначил новых глав в семи регионах. В Астраханской, Липецкой, Курганской областях, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге сняли предыдущих руководителей и назначили новых - до региональных выборов. В двух регионах — Приморье и Хакасии — ждут второго тура голосования. "Фонтанка" напоминает географию отставок сентября 2018 года.

kremlin.ru

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

26 сентября Владимир Путин встретился в Кремле с новыми руководителями трех регионов. В частности, президент назначил врио главы Приморского края Олега Кожемяко. В этом регионе в ближайшее время пройдут перевыборы. Ранее результаты второго тура отменил ЦИК. Занимавший до этого пост врио края Андрей Тарасенко попросил перевести его на другую работу. Дата новых выборов губернатора Приморского края будет назначена 16 октября.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В этот же день Владимир Путин назначил нового руководителя Астраханской области – Сергея Морозова. Ранее занимавший этот пост Александр Жилкин обратился к президенту с просьбой перевести его на другое место работы.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

Также президент сменил главу в Кабардино-Балкарской республике. Юрий Коков, руководивший КБР с 2013 года, попросил перевести его на работу в Москву в связи с семейными обстоятельствами. Путин предложил возглавить Кабардино-Балкарию Казбеку Кокову. До этого Коков занимал должность советника управления президента РФ по внутренней политике.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Следующей волны отставок ждали до 2 октября, когда стало известно, что Курганскую область ждут существенные перестановки. Губернатора Алексея Кокорина сменит заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В этот же день в Кремле Владимир Путин встретился с Игорем Артамоновым. Было объявлено, что вице-президент Сбербанка сменил в Липецкой области проработавшего там 21 год Олега Королева.

ХАКАСИЯ

На следующей день, 3 октября, Владимир Путин продолжил серию назначений. Замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев в течение следующего месяца будет руководить Хакасией. Срок его полномочий продлиться до тех пор, пока не вступит в должность победитель выборов, которые пройдут 21 октября. После этого Развожаев вернется на свою работу в столицу.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3 октября в Петербурге Владимир Путин встретился с Георгием Полтавченко и предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Врио губернатора Санкт-Петербурга назначен Александр Беглов, который до этого работал полномочным представителем президента в Северном федеральном округе.