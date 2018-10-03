Путин рассказал канцлеру Австрии, как Полтавченко передал ему жезл с бриллиантами перед своей отставкой

Золотой фельдмаршальский жезл, украшенный бриллиантами, сапфирами и эмалью, преедан в коллекцию Государственного Эрмитажа 3 октября в присутствии президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Над витриной с жезлом российский лидер прочел небольшую лекцию для своего гостя.

«Это фельдмаршальский жезл, – рассказал Путин. – Он принадлежал Александру Второму.

Он был единственным из царей, у которого было звание генерал-фельдмаршал. И это уникальная работа. Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей. И один из наших меценатов выкупил его, передал губернатору. А губернатор — мне».



В этот момент президент указал на Георгия Полтавченко, об отставке которого стало известно буквально за десять минут до того, как высокая делегация начала осматривать жезл.

Путин также отметил «удивительную и трагическую судьбу» Александра II: «Это император-освободитель. Он освободил крестьян от крепостничества, но был убит террористами».

Напомним, 3 октября стало известно, что Владимир Путин предложил полпреду в СЗФО Александру Беглову стать врио губернатора Санкт-Петербурга. Георгий Полтавченко возглавит ОСК.