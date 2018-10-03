США прекратили поставки нефти в Китай

Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта стран, сообщило 3 октября агентство Рейтер со ссылкой на президента China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня.

США начали поставки нефти в Китай всего два года назад, в 2016 году. "Мы – один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До (торгового конфликта) это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен", — сказал Чуньлинь в рамках судоходного саммита в Гонконге. Этот факт подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Нефть не подпадает под эти пошлины, однако компании в Китае решили пока воздержаться от ее закупок.