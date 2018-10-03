Плановые работы на теплосети оставят на ночь жителей Пушкина в прохладных квартирах

Охладевшие батареи обнаружили у себя в квартирах жители Пушкина вечером 3 октября. Как рассказали «Фонтанке» читатели, отопление пропало с улиц Ленинградской и генерала Хазова.

«Бабушки и дети мерзнут. Городские власти во всеуслышание говорили о готовности к отопительному сезону», — отметили горожане.

В ГУП ТЭК «Фонтанке» пояснили, что причиной похолодания стали плановые работы на трубопроводе диаметром 700 мм на Петербургском шоссе. Ремонт продлится до шести утра, на это время отопление будет подаваться по ограниченных параметрам, горячее водоснабжение квартиранты получат в полном объёме.

«Данные превентивные меры в предверии холодов были согласованы с районной администрацией и жилищными организациями, которые должны были оповестить жителей», — отметили в компании.