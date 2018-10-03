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Власть
03.10.2018 21:17
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Большая часть правительства Петербурга провожает Георгия Полтавченко молчанием

Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в статусе председателя совета директоров, а на его место предложил кандидатуру полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. «Фонтанка» обзвонила всех членов правительства Петербурга, чтобы узнать об их дальнейших планах – с отставкой действующего губернатора каждый из них автоматически становится исполняющим обязанности.

Из 13 членов правительства Петербурга на звонок «Фонтанки» ответили лишь четверо. Вице-губернатор Олег Марков, курирующий природоохранный блок города, заявил, что он на совещании с «Газпромом». Анна Митянина, отвечающая за социальные вопросы, попросила перезвонить через 10 минут, а Владимир Кириллов, ответственный за образование, полушепотом произнес, что не может говорить прямо сейчас. Все они были заняты делом в тот момент, когда их непосредственного начальника отправили в отставку. Единственный, кто отдыхал, но ответил на звонок — это вице-губернатор Николай Бондаренко, контролирующий вопросы ЖКХ. Он коротко сообщил, что отдыхает (несмотря на старт отопительного сезона), и все вопросы готов обсудить только с выходом на работу.

«Работать в команде Беглова? Готова, если позовет. Я о таких вещах, как отставка градоначальника, никогда не думаю, я просто работаю. С Александром Дмитриевичем я знакома, мы работали еще в те времена, когда он работал в администрации Петербурга в 2003 году», – сообщила «Фонтанке» Анна Митянина, которая узнала новости об отставке Полтавченко от корреспондента «Фонтанки».

Вице-губернатор Игорь Албин, курирующий транспортный и строительный блоки, трубку не снял, но, как узнала «Фонтанка», по уважительным обстоятельствам — чиновник традиционно улетел на Афон накануне своего дня рождения. С Александром Бегловым у Албина всегда были хорошие отношения: он когда-то вел бурную деятельность в совете по делам казачества, еще в те времена, когда Беглов был полпредом в Центральном федеральном округе.

Единственный, у кого был отключен телефон, — вице-губернатор Михаил Кучеревый, в поле деятельности которого находятся экологические вопросы. Александр Говорунов, возглавляющий администрацию губернатора, и Сергей Мовчан, отвечающий за решение вопросов промышленной и научно-технической политики, на звонки «Фонтанки» не ответили. В компанию к «молчунам» записались вице-губернатор Михаил Мокрецов, в руках которого экономическая жизнь города и комитет имущественных отношений, а также уже фактически экс-представитель Полтавченко в Законодательном собрании Юрий Шестериков. Трубки не сняли также члены правительства – глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский и председатель комитета по транспорту Александр Головин. С другой стороны, догадаться, что могли бы сказать чиновники, — несложно. Что-нибудь в духе тех заявлений, которые сделали их коллеги, пошедшие на контакт с «Фонтанкой».

«Я готов работать, где прикажет родина. Когда я был руководителем службы по надзору и природопользованию, то тесно сотрудничал с центральным аппаратом полпредства. И в те времена, когда я трудился в правительстве Ленинградской области и занимал пост вице-губернатора, Александр Дмитриевич работал в администрации Яковлева, а после исполнял обязанности губернатора Петербурга», – бодро ответил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Интереснее и загадочнее всех остальных высказался вице-губернатор по внутренней политике Санкт-Петербурга Константин Серов. Он ответил на вопрос журналиста «Фонтанки» так: «В этой ситуации могу вам произнести только одну фразу, которая мне очень нравится: слава Богу за все».


© Фонтанка.Ру

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