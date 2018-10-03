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Власть
03.10.2018 20:19
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«К сентябрю будет видно, как складывается работа». Путин предложил Беглову самому решить — идти ли на выборы губернатора Петербурга

Владимир Путин предложил новому главе Петербурга Александру Беглову поработать до сентября 2019 года, а дальше самому принять решение о своей судьбе. Об этом президент заявил 3 октября во время встречи с Бегловым и Полтавченко в Северной столице.

«К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», — сказал Путин.

Он напомнил, что Беглов начинал свою трудовую карьеру в Петербурге — он был монтажником-высотником. Кроме того, Путин подчеркнул, что Беглову уже приходилось исполнять обязанности губернатора города в 2003 году, перед приходом Валентины Матвиенко. 

«Спасибо Вам за доверие, обязательно оправдаю это доверие. Но хотел бы еще самому себе дать наказ, чтобы не только Ваше доверие оправдать, но и, конечно, уважение, доверие ленинградцев, санкт-петербуржцев, для меня это важно, потому что это мой дом, моих родных и близких, здесь растут мои дети, здесь мои друзья, это мой родной город», – отрапортовал в ответ Беглов.

Напомним, ранее стало известно, что Георгий Полтавченко с поста губернатора Петербурга переходит в Объединенную судостроительную корпорацию, а его место в статусе врио займет полпред президента в СЗФО Александр Беглов. Путин поблагодарил Полтавченко за работу и сказал: «Город большой, проблем много и всегда первое лицо отвечает за все. Конечно, много проблем еще не решили, но очень многое сделано за эти годы».

«Спасибо за оценку моего скромного труда. Я действительно старался семь лет служить нашем родному городу верой и правдой. Что-то получалось, что-то наверное, может, не очень получалось. Но я старался», — ответил Полтавченко. 

Он подчеркнул, что у него есть «огромное желание послужить». Напомним, в первом комментарии «Фонтанке» после отставки экс-губернатор заявил, что «с божьей помощью будет работать на благо отечества».

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