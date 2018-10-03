«Фонтанка» за 60 секунд — 3 октября

Владимир Путин предложил губернатору Петербурга возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Место Георгия Полтавченко займет полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Сегодня Путин совершил несколько важных дел: подписал закон о повышении пенсионного возраста и назвал отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем Родины.

Президент решил смягчить 282-ю статью. Теперь под уголовную ответственность за экстремистские репосты попадают уже замеченные в этом деле пользователи.

В правительстве решили стряхнуть пыль с идеи социальных норм энергопотребления. Отведённой государством квоты хватит на простую жизнь без излишеств. О подогреве полов и посудомоечной машинке придётся забыть.

РЖД грозится построить полтора десятка путепроводов в Петербурге и Ленобласти. Власти регионов опасаются таких подарков, ведь банкет будет за их счёт.

В Хакассии уже два кандидата в губернаторы сошли с дистанции. Если так и дальше пойдёт, то в списке претендентов может остаться один человек — сторонник КПРФ Валентин Коновалов. «Фонтанка» поговорила с политиком.

ФАС решила лишить морских стивидоров права на монополию. Участники рынка и эксперты считают, что монополистами стивидоры де-факто давно уже не являются, но такой закон им нравится.

«Фонтанка» показывает, как выглядел Петербург до революции. Старинные кадры можно сравнить с современным городом.