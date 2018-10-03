В полпредстве по СЗФО появился новый заместитель. В тот же день, когда Беглов ушел в губернаторы Петербурга

Заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе назначена Ольга Атюкова. Соответствующее распоряжение администрации президента подписано 3 октября.

Напомним, ранее стало известно, что полпред Александр Беглов станет врио губернатора Петербурга — по крайней мере, до выборов в сентябре 2019 года. О том, кто его сменит на посту полпреда, пока не сообщалось. Георгий Полтавченко по предложению Владимира Путина станет председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Ольга Атюкова родилась в Пензе в 1961 году, большая часть ее карьеры также связана с Пензенской областью — она была министром финансов региона, а с 2009 по 2011 год — председателем правительства. С 2011 по 2018 год работала заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе — как раз когда полпредом был Александр Беглов.

На Северо-Западе Атюкова должна заняться «вопросами координации контрольной деятельности, экономической и социальной политики, организацией работы представительства аппарата полномочного представителя в г. Москве», – сообщается на сайте полпредства.