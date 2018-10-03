18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +6
$ 65.42р
75.74р
22:28 03.10.2018
Расширенный поиск

Власть
03.10.2018 20:53
Печать

«Беглова ждут настоящие выборы» Первый губернатор Санкт-Петербурга надеется, что в городе будут строить не только храмы

Георгий Полтавченко, который подал в отставку 3 октября, не ухудшил состояние Петербурга, считает первый губернатор в новейшей истории Северной столицы Владимир Яковлев. При этом бывший градоначальник в интервью «Фонтанке» не стал давать оценок семилетней работе своего коллеги.

«Беглова ждут настоящие выборы» Первый губернатор Санкт-Петербурга надеется, что в городе будут строить не только храмы

Владимир Яковлев, фото - Александр Николаев/Интерпресс

Временно назначенного главой города Александра Беглова Яковлев назвал авторитетным и выразил уверенность в том, что предстоящие выборы будут настоящими. По его мнению, при Беглове в городе будут строить не только храмы, а как минимум ещё один стадион, деньги на который возьмут не у пенсионеров.

- Владимир Анатольевич, как бы вы могли охарактеризовать «эпоху губернатора Полтавченко»?

– Это нужно смотреть по всем экономическим показателям Питера. И по росту промышленности. И по росту основных объёмов производства. Насколько был выдержан бюджет города. Но я уже сейчас могу сказать, что при нём было многое сделано в плане благоустройства города. Другое дело, что, может быть, он сам, его фигура была не совсем заметна горожанам. Но работу он проводил большую. Сделал много.

- Вы бы ему какую оценку поставили: «хорошо», «удовлетворительно»?

– Не-не-не! Я такие оценки не ставлю! Оценки должны ставить питерцы! Граждане города пусть ему ставят оценки. А я уже давно не в Питере. Но могу сказать, что Полтавченко не ухудшил состояние города, а наоборот, добавил.

- Александр Беглов тоже не ухудшит?

– Думаю, что кандидатура Александра Дмитриевича Беглова – это положительный момент. Президент назначил на должность врио губернатора человека, который хорошо знает город. Он очень авторитетен. Много лет проработал полпредом (Александр Беглов с 1999 года занимает должности во власти, работал в команде губернатора Яковлева и президента Медведева; с 2012 года руководил полпредством в Центральном федеральном округе, в декабре 2017-го был назначен полпредом президента по СЗФО. – Прим. ред.). Так что все карты ему в руки.

- Можете сравнить вашу отставку в 2003 году с отставкой Полтавченко сегодня? В чём разница?

– У меня это было добровольно. Я лично говорил президенту, что готов уходить, что хочу этого. 300-летие любимого города – для меня это была главная вершина. И вершина, с которой я справился. И после этого я отпросился. Сказал, что ухожу. И отставка была принята. Так было у меня. А как было у Георгия Сергеевича, я, честно говоря, не знаю. Думаю, что это тоже связано с тем, что он много лет проработал в Питере. И работу надо менять. Тем более в рамках новых поветрий. Новых правил. Посмотрите, что происходит. Вот и Липецкий губернатор ушёл в отставку (Олег Королёв покинул пост губернатора Липецкой области 2 октября 2018 года после 20 лет работы в этой должности. – Прим. ред.). Идут изменения и на ряде других территорий.

- Процесс может кому-то показаться лавинообразным.

– Да. Он такой и есть. И думаю, что он начался как раз вовремя. Решения принимаются вовремя. Просто потому, что наступает новый финансовый год. Нужно утверждать бюджеты. А бюджеты сегодня нацелены на выполнение указов президента, которые необходимо исполнить до 2024 года. На мой взгляд, именно с этим связана череда назначений и переназначений.

- Беглову будет труднее в Смольном, чем прежним трём губернаторам Петербурга?

– Нет. Он хорошо знает город. Хорошо знает жителей. И его многие хорошо знают. Думаю, что ему, наоборот, будет легче. Если кому-то бывает необходимо врастаться в город, врубаться, то ему этого не нужно. Он хорошо всё знает, понимает. Собрав хорошую команду, он будет в состоянии сделать плюсы для жителей.

- То, что граждане города ставятся перед фактом смены градоначальника без возможности принять участие в принятии такого решения, – это проблема?

– Но ведь будут выборы впереди.

- А ему будет сложно пройти через выборы? К нему допустят настоящих конкурентов, а не спойлеров?

– Думаю... Думаю, что это всё впереди. А ему сейчас самое главное в этот период, который у него будет до выборов, как следует закрепиться. Не ослабить свой авторитет.

- Вы через выборы проходили по-настоящему, прежде чем занять пост губернатора. Сложная процедура. У Беглова будет тоже по-настоящему?

– Очень сложная, да. Но в Питере всегда по-настоящему. Так что и у него будет по-настоящему.

- Не могу вас не спросить как строителя. Про Полтавченко многие в городе хохмят, что при этом губернаторе в Петербурге в основном строились культовые сооружения, храмы. При Беглове построят что-то кроме них?

(Смеется.) При Беглове будут строиться хорошие объекты. Будет реконструкция и модернизация. Беглов же сам по натуре и специальности строитель. Не сомневаюсь, что при нём будет многое строиться. То, что необходимо городу. И храмы – это ведь тоже не исключение. Другое дело, какие и сколько. Есть ли вообще ещё что-то в проектах. Но это не самое сейчас главное и актуальное, наверное.

- Что сегодня может быть главнее храмов?!

– Сегодня главные строительные дела – те, которые связаны с развитием города. Хотим мы этого или не хотим, но это дороги, фасады, дворы. Это то, что необходимо людям. Чтобы граждане чувствовали, что о них заботятся. Расселение ветхого и аварийного фонда. Этот вопрос остаётся для Питера актуальной темой. Ну и вся транспортная логистика. Количество транспорта растёт, и это нужно делать. Ну и плюсом, вы знаете, что у Питера впереди чемпионат мира по хоккею (пройдёт в 2023 году. – Прим. ред.). Значит, надо строить крупные комплексы. Стадион. Он крайне необходим. Если он будет построен в районах новостроек с другой стороны от Ледового дворца, допустим, в Приморском, или другом близлежащем районе, значит, ещё одна из городских территорий благоустроится. Помните, как было у Ледового дворца (построен в годы губернаторства Владимира Яковлева. – Прим. ред.)?

- Владимир Анатольевич, у нас в стране нет денег на пенсии. Но на новый питерский стадион найдут?

– Думаю, что на такие вещи просто обязаны найти.

- То есть, как у вас в 90-е, туго с деньгами уже не будет?

– Думаю, нет. Вы знаете, что и федеральный бюджет в этом году принимается с приличным профицитом. На такого рода мероприятия средства найдут. Что тут греха таить, Олимпиада. Огромнейшие объёмы! Нашли же деньги. Универсиада – огромнейшие деньги. Нашли. Чемпионат мира по футболу. Нашли. Только надо будет правильно воспользоваться всем тем, что у него (Беглова. – Прим. ред.) сегодня есть. 

- И пенсионерам разъяснить, что это не у них забирают.

– Да. Это правда. Надо разъяснить пенсионерам, что это не у них забирают. Ведь от строительства таких объектов городу только большая польза.

Беседовал Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
03.10.2018 18:29

ГК «Эталон» заняла 4 место в топ-10 лидеров по объему реализации по версии RAEX

Группа «Эталон» заняла 180 место в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 (Эксперт РА) по итогам 2017 года, поднявшись на 45 позиций по сравнению с прошлым годом. Компания при этом заняла 4 место в топ-10 лидеров строительной отрасли России по объему реализации: в 2017 году выручка Компании составила 70,6 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году
фото предоставлено компанией BRP
03.10.2018 18:25

Канадский бренд техники для активного отдыха и спорта приходит в Петербург

Компания BRP перешла к прямой работе в России с июля и сегодня празднует официальное открытие своего российского офиса
Магазин "Кей"
03.10.2018 16:46

Подборка игровых ноутбуков в КЕЙ

КЕЙ рассказал об интересных геймерских ноутбуках, которые потянут все популярные современные игры.
Setl City
03.10.2018 12:18

Setl City помогла оборудовать учебный класс в НИИ детской онкологии

Setl City на благотворительной основе приобрела современные парты для школьного кабинета в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Р. М. Горбачёвой. Это первый в Петербурге учебный класс для тяжелобольных детей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
03.10.2018 10:58

Аэрофлот вновь подтвердил соответствие рейтингу «четыре звезды» Skytrax

Это означает, что он остается единственной российской авиакомпанией со столь высоким международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров не уступает десяткам премиум-перевозчиков мира, в том числе подавляющему большинству европейских
ПАО «Группа ЛСР»
02.10.2018 18:10

VERONA: итальянское очарование на Крестовском острове

Итальянские архитекторы трудились в Санкт-Петербурге с первых страниц истории города. Антонио Ринальди, Карло Росси, Джакомо Кваренги и Бартоломео Растрелли – вклад этих великих зодчих в становление Северной столицы нельзя переоценить
фото предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
02.10.2018 17:43

В ЖК «Город мастеров» открылся придомовой храм

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил чин освящения придомового храма в ЖК «Город мастеров», построенного группой компаний «РосСтройИнвест» в Калининском районе.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.10.2018 17:23

Аэрофлот доставил сборную на III летние юношеские Олимпийские игры

Аэрофлот выполнил специальный рейс SU 7150, который доставил олимпийскую сборную России в Буэнос-Айрес на III летние юношеские Олимпийские игры.
Ленстройтрест
02.10.2018 16:14

Проекты ГК «Ленстройтрест» в финале конкурса «Доверие потребителя» – 2018

Жилой комплекс «Нью-Тон» и жилой комплекс «IQ Гатчина» по результатам интернет-голосования вышли в финал ХI конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в двух номинациях. Впереди – интерактивное голосование на специализированных выставках.
Setl City
02.10.2018 15:30

Setl City начала строить ЖК «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге

Setl City приступила к строительству нового жилого комплекса высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге, в 3-4 минутах ходьбы от метро «Старая Деревня»
предоставлено компанией «Галамарт»
02.10.2018 12:37

Только 6 октября: ШОК-цены и сертификат на 50 000 рублей от «Галамарта»

В Санкт-Петербурге открывается новый магазин постоянных распродаж «Галамарт»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.10.2018 12:16

Банк «Санкт-Петербург» внедрил SAS

Банк «Санкт-Петербург» завершил внедрение отраслевого стандарта клиентской аналитики – инструментов SAS Marketing Automation, SAS Visual Statistics и SAS Visual Analytics