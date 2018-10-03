«С божьей помощью буду работать на благо отечества». Полтавченко прокомментировал свою отставку

"Фонтанка.ру"

Георгий Полтавченко дал первый комментарий после того, как Владимир Путин предложил ему сменить род деятельности.

На вопрос о настроении после отставки с поста губернатора Петербурга Полтавченко ответил «Фонтанке»: «С божьей помощью». И сказал, что планирует и дальше «работать на благо отечества», занимаясь судостроением. Напомним, президент предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в статусе председателя совета директоров.

На вопрос о том, будет ли он заниматься постройкой нового парусника для «Алых парусов», которую сам и инициировал, Полтавченко ответил: «Займусь и этим».

На посту губернатора Петербурга его сменит полпред президента в СЗФО Александр Беглов в статусе врио.