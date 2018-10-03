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Власть
03.10.2018 19:55
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В Петербурге меняется губернатор. На место Полтавченко приходит Беглов

Георгий Полтавченко спустя 7 лет покидает пост губернатора. Его место займет полпред Александр Беглов, уже руководивший в качестве врио городом несколько месяцев.

В Петербурге меняется губернатор. На место Полтавченко приходит Беглов

фото с сайта gov.spb.ru

Слухи об уходе Полтавченко стабильно возникали раз в год все время, пока он был во главе города. На этот раз губернатора Петербурга президент все-таки отправил в отставку. В среду вечером об этом объявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правда, в его устах это звучало как предложение поработать в Объединенной судостроительной корпорации в статусе председателя совета директоров.

Предшествовали смене градоначальника уже успевшие надоесть слухи об уходе Георгия Полтавченко. Анонимные телеграм-каналы предсказывали: президент Владимир Путин приедет в Петербург на встречу с австрийским канцлером, в перерывах решения международных проблем проведет переговоры с Георгием Полтавченко, которому предложит уйти с поста руководителя города. В Смольном над этим посмеялись: пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов даже опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме фото крякв. «Становится уже традицией публиковать в политическом октябре фото уток!) в этом году утки более упитанные) но все равно утки», – написал он. Чиновники были спокойны до середины дня.

Пока они насмехались над слухами, в телеграм-канале Ксении Собчак, которая то ли собралась, то ли не собралась идти на выборы губернатора Петербурга, появилась запись: «Обратите внимание, что это происходит спустя всего неделю после моего заявления о готовности баллотироваться на пост губернатора моего родного города! Можно сказать, что я – прямая причина отставки Полтавченко! Очень хорошо, я рада!!! Я ведь ещё во время своей президентской кампании требовала отставки Полтавченко. Будем считать, что моя первая задача в этом направлении выполнена, и Питер освободится от непопулярного руководителя, который откровенно «запустил» город». 

Смелое заявление дочери первого мэра Петербурга попросили прокомментировать в среду днем спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, а также спросили об уходе Полтавченко. Однако политик высказался лишь насчет Ксении и ее предложения сделать Сергея Шнурова главой комитета по культуре, а насчет ухода Полтавченко на этот раз промолчал. До этого же он неизменно повторял, что готов поддержать и выдвинуть Георгия Полтавченко на пост губернатора в 2019 году.

Как сообщил журналистам Дмитрий Песков, место исполняющего обязанности губернатора Петербурга в ближайшее время займет Александр Беглов, в прошлом году ставший полномочным представителем президента по Северо-Западу. Он, как и Полтавченко, родился в Баку. После нескольких лет работы на административных должностях в исполкоме Ленсовета в конце 1990-х стал главой администрации Курортного района Петербурга. В 2002-2003 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Назначить его заместителем губернатор Владимир Яковлев смог тогда лишь со второго раза, депутаты сначала отказались голосовать за Беглова, представленного как человека «неконфликтного, способного к конструктивному взаимодействию с различными ветвями госвласти города». После ухода Яковлева в течение трех месяцев Беглов уже был и.о. губернатора. С 12 января 2009 года — председатель Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Еще в 2011 году после ухода Валентины Матвиенко Беглова называли одним из главных претендентов на пост губернатора города, однако это место занял полпред по ЦФО Георгий Полтавченко. А в Центральный округ, в свою очередь, в 2012 году Владимир Путин назначил как раз Александра Беглова.

В Петербурге меняется губернатор. На место Полтавченко приходит Беглов

Несмотря на работу в Москве, Беглов продолжал фактически жить в Петербурге. Он вместе со Светланой Медведевой активно участвовал в возрождении Кронштадтского Морского собора, его имя связывают с парком «Патриот». В Смольном работают члены его семьи. Так, его жена Наталья Беглова трудится главой комитета по делам записи актов гражданского состояния. Зять – Павел Белов – глава спорткомитета. Две дочери в разное время работали в комитете по культуре, администрации губернатора, Конституционном суде и прокуратуре. Как считают собеседники «Фонтанки», Беглов еще не утвержден как основной кандидат на выборах губернатора Петербурга в 2019 году.

«Он может, как и ранее, быть просто временщиком и уступить кому-то другому место», – считает источник. В числе потенциальных претендентов на место кандидата от власти собеседники называют заместителя председателя правительства Дмитрия Козака, а также президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского. Напомним, что в отставку губернатора Петербурга слухи отправляли как минимум девять раз. Еще весной 2014 года чиновники Смольного, тревожно оглядываясь, уверяли друг друга, что Георгий Полтавченко сложит полномочия в начале лета. После этого на сентябрь будут назначены выборы градоначальника, и Кремль выдвинет новую кандидатуру. Однако, вопреки всем разговорам, на выборы пошел сам Полтавченко, получив в итоге мандат на пять лет работы. 

Прошло меньше года, и градоначальника по традиции вновь стали отправлять в отставку. На этот раз легенда была иной: в ноябре должно было исполниться 70 лет главе ФСО Евгению Мурову, он уйдет в отставку, а Полтавченко займет его пост. В конце мая 2016 года место Мурова занял его бывший зам Дмитрий Кочнев. 

Летом 2016-го, перед парламентскими выборами (губернатор возглавлял список «ЕР» в Государственную думу), уже федеральные СМИ подключились к муссированию слухов об уходе губернатора. Его прочили на место главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, однако последний до сих пор в своем кресле.

Зимой 2017 года вновь появилась волна слухов об уходе губернатора. Их распространяли политологи, негласно ссылаясь на источник в администрации президента. 

Как говорят собеседники «Фонтанки», в последние месяцы 2018 года администрация президента якобы провела несколько закрытых соцопросов, которые показали антирейтинг Полтавченко в 20 процентов, а также его минимальную узнаваемость в городе. 

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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