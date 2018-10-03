Отстранённо, порядочно, никак. «Фонтанка» спросила лидеров мнений, каким они запомнили уже экс-губернатора Полтавченко

Георгий Полтавченко ушёл с политической арены Петербурга так же, как и работал – тихо и без истерик.

Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

Отставка Георгия Полтавченко, о которой объявили 3 октября, едва ли стала сюрпризом для просвещённой общественности, но нужные слова смогли подобрать не все. Для большинства его семилетнее правление уместилось в «застой», «Исаакий», «ЗСД». Спокойный до равнодушия, холодный и правильный, Полтавченко уходит в Объединённую судостроительную корпорацию с благословлением митрополита Варсонофия и почти единодушным «спасибо, что не сделал хуже». Но нет-нет, да и проскальзывает: Петербургу нужно было больше.

«Он был никакой, его не было» – выразил общий настрой собеседников «Фонтанки» историк Лев Лурье. По его словам, вспомнить Полтавченко практически нечего. Петербург при нём был не хуже других регионов, хотя на месте губернатора всё это время была «некая субстанция». И даже передача Исаакиевского собора РПЦ не состоялась, а управляй городом кто-другой, то вопрос точно был бы решён.

«И это не плохо, потому что если бы запомнился, то запомнился бы как раз плохим», – оценил ровную политику Лурье.

Не остался в стороне от истории с Исаакием и магистр игры «Что? Где? Когда?», автор и ведущий интеллектуальных игр Александр Друзь. Но припомнить, высказывались ли городские власти по этому поводу, он не смог.

«То ли поддерживал Полтавченко, то ли не поддерживал», – сомневается Друзь, но с осадком. Обещания горожанам отпечатались в памяти лучше: «Когда Георгий Сергеевич пришел на пост губернатора, он пообещал, что не будет проблем с очисткой снега. И в первую зиму действительно не было проблем с уборкой снега. Потому что не было снега. В соцсетях тогда народ писал: ««Верните Матвиенко. Хочется покататься на лыжах»».

Бывший директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, который на прошлых губернаторских выборах был доверенным лицом Полтавченко, от комментариев воздержался.

«Мне кажется, в эпоху Георгия Полтавченко не было чего-то, связанного с именем самого Полтавченко, что бы делало Петербург обогащённым, насыщённым. Всё, что происходило, происходило вне и независимо от Полтавченко», – говорит директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова. Впрочем, это была его эпоха – протяжённое время, в котором было как хорошее, так и плохое. Полтавченко, по её мнению, перезагрузить культурную политику не смог, ему не хватило то ли интереса, то ли предрасположенности.

Полтавченко – чужак, говорит писатель Михаил Веллер: «Он был поставлен на Петербург как Собянин на Москву. Он был чужой, а поэтому более управляемый. Его внешность, манеры, вся предыдущая биография не имели ничего общего с историей Ленинграда-Петербурга, его культурой, его традициями».

Хороших слов для экс-губернатора Веллер найти не смог, хотя их, говорит, не было и раньше. Самой болезненной для него стала вещь, на которую «не осмеливался никто»:

«Это при нем изуродовали Летний сад. Вот он, будь моя воля, был бы первым, кто сел за изуродование Летнего сада – жемчужины Российской империи, затем Советского Союза, а затем Российской Федерации. Я надеюсь, что когда-нибудь в какой-то форме ему это отольется».

В том же ключе высказался и кинорежиссёр-сатирик Юрий Мамин, но «посадить» пожелал за другое.

«При Полтавченко была башня «Газпрома», при нём отдали Пулковскую обсерваторию. Исаакий хотя бы не разрушили, а это был объект необыкновенной важности для науки. За такое судить нужно», – говорит Мамин и припоминает проблемы с финансированием культурных проектов. Получить денег на съёмки ленты о деятелях «Ленфильма» ему так и не удалось.

При этом в самом «Ленфильме» о Полтавченко отзываются с теплотой. Генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин называет эпоху Георгия Сергеевича возрождением «Ленфильма». При нём были созданы Попечительский совет вместе с Сергеем Нарышкиным и Фонд поддержки проектов киностудии, филиал в Кронштадте и тематический парк. Провели чемпионат мира и Кубок Конфедераций, появилось самое удобное перемещение: благодаря ЗСД сотрудники от «Ленфильма» теперь могут через Петроградку попасть в любую точку города и области.

«Он всегда вникал в наши вопросы и принимал личное участие в их решении, – рассказывает Пичугин. – Георгий Полтавченко лично начинал у нас свой первый рабочий день каждый год: 3 января он делал объезды культурных проектов и приезжал на студию, он лично смотрел все картины, которые мы делали, знал обо всех проектах – как член художественного совета. Его личное участие в жизни кинематографа нам очень сильно помогло, потому что мы немножко были оторваны от федерального центра: все основные деньги, кинематографисты, продюсеры, телеканалы – в Москве, а нас, Петербург, рассматривают как периферию».

Неоднократно видел Полтавченко в «Ленфильме» и режиссёр, автор фильмов «Гарпастум», «Под электрическими облаками», «Довлатов» Алексей Герман. Он отметил «разумные решения», благодаря которым губернатор свёл все конфликты в культурной сфере к минимуму.

«Георгий Сергеевич очень любил и поддерживал «Ленфльм», и у меня всегда возникало самое благоприятное впечатление. Он очень помог проекту «Довлатов», поддержал, когда многие в него не верили. Мне жалко, что он уходит из города. Но, наверное, это хорошо для судостроительной корпорации — там проблемы с двигателями, крупнотоннажными судами. Мне кажется, что Полтавченко как раз это может решить — тихо, спокойно, без истерик — и наладить более чёткую работу», – говорит Герман. В самом «Ленфильме» надеются, что переход в ОСК на любовь Полтавченко к киностудии не повлияет, он и дальше будет поддерживать проекты и начинания.

Отметил вовлечённость бывшего градоначальника в культуру и депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский. Но поддержка идеи увековечить память братьев Стругацких – единственное хорошее, что он смог вспомнить.

«В отличие от предыдущих политиков правление Георгия Сергеевича практически ничем не запомнилось. У меня складывается впечатление, что всё это время правительство действовало как будто из подполья. Построили самый дорогой стадион. И то, это скорее заслуга Албина. Достроили, наконец-то, ЗСД и получили кабальные обязательства, – говорит Вишневский. – Он пришёл как назначенец и ушёл как назначенец. Мало выступал, недоставало ему активности. И ошибок вроде бы много не было, но будто сидел и ждал, когда его переведут на более подходящую работу. В ОСК ему будет спокойнее».

Диалога с горожанами не хватило в правлении Полтавченко и бывшему вице-губернатору Василию Кичеджи. По его словам, общение между властью и народом отсутствовало вовсе и город было жаль.

«Кроме того, нельзя раз в три месяца менять чиновников. Беглов умеет слушать в отличие от Полтавченко. Петербург – город императоров, а Москва – город царей. Не может Петербург уступать чем-то столице. Петербург – не первый, но и не второй. Это должно стать программой для нового губернатора. Я думаю, что Беглов – это временное решение для Петербурга, а Смольный еще ждет большой аудит», – предрёк Кичеджи.

«Теперь мы будем наблюдать красочную картину, как будет рассыпаться верхушка, осыпаться ЗакС, комитеты Смольного. Всё это будет с грохотом в пыли, придавливая друг друга», – согласился публицист Александр Невзоров и добавил, что теперь, когда Полтавченко покинул губернаторское кресло, может признаться: с Георгием Сергеевичем знаком хорошо.

«Он великолепный человек. Благородный, умевший не навязывать себя и свои взгляды, предпочтения. Единственное, он не вписывался, не был увлечён процессом расхищения и поэтому немножечко выглядел одиозно. Но по человеческим качествам это был, наверное, лучший губернатор Петербурга. В то время, когда можно было транслировать предельно дикие инициативы и глушить, давить, навязывать – этого не происходило. Это по сегодняшним дням очень много», – говорит Невзоров. Исключительную порядочность Полтавченоко отметили и другие знакомые экс-губернатора. Его назвали дружелюбным, спокойным, но с уклоном в равнодушие.

«По нынешним временам, если чиновник не скотина, то это уже хорошо. Георгий Сергеевич – один из самых благородных, качественных людей, которых я видел в жизни. Теперь могу сказать, что хорошо с ним знаком. Он не воровал – и это его единственный недостаток. Полтавченко в этом смысле марсианин, не интересно ему это. Поэтому это всё называют застоем», – объясняет Невзоров.

Именно застой больше всего запомнился шоумену, экс-участнику группы «Ленинград» Станиславу Барецкому. «Я тут неоригинален, – оценил он. – Полтавченко был вброшен в свое время, чтобы все устаканить. Город, который постоянно бурлит, город трех революций. Он свою миссию выполнил. Мне, если честно, немножко жаль Полтавченко. В том смысле, что его совсем понизили – возглавить пароходство какое-то».

По его словам, за последние семь лет Петербург превратился в Саратов: закрыли клубы, перестали ездить звёзды. В общем – тишина и «город пенсионеров».

«Но о покойниках либо хорошо, либо ничего. Я буду скучать по Полтавченко», – решил Барецкий.

Татьяна Ципуштанова, Ирина Корбат, Елена Кузнецова, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»