День без Полтавченко. В Смольном кричали “ура” и вздыхали

В городской администрации готовятся к смене губернатора. Правительство ушло в отставку и теперь ждет консультаций для переназначения. Чиновники маются в ожидании нового командира.

Михаил Огнев/архив

3-го октября петербургские чиновники узнали новость о смене губернатора уже после окончания рабочего дня. Многие – с запозданием, потому что в Невской ратуше, куда переехала часть комитетов правительства, плохо работает телефонная связь и Интернет. Поэтому в первый день без Георгия Полтавченко чиновники переписывали документы и сплетничали.

На следующий день после того, как Владимир Путин предложил губернатору Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию, в Смольном отложили все совещания и экстренные дела. В комитетах занялись рутинной работой, периодически делая перерывы для чашечки кофе и обсуждения последних новостей. Их было немного и они были скорее слухами, чем новостями. Любопытство овладело даже охранниками, которые спрашивали у встречных чиновников, когда же, наконец, приедет Александр Беглов. Им сначала отвечали невнятно, позже стало известно, что церемония представления врио губернатора назначено на 11-00 пятницы.

Уже экс-губернатор, тем временем, прощался с коллективом. Сначала он принял у себя аппарат. Как утверждают участники встречи, Полтавченко говорил красивые и добрые слова. Воодушевленные речью, а некоторые даже и пустившие слезу, поблагодарили бывшего начальника троекратным «ура». Эхо прокатилось по коридору третьего этажа «желтого дома».

Умилиться приливу любви к уходящему губернатору было некому, госслужащие на всякий случай не выходили из кабинетов.

Сказать «спасибо» пришли к Полтавченко и почетные граждане, а вместе с ними и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он выбежал из губернаторского кабинета раньше остальных, чтобы успеть поздравить преподавателей и курсантов академии Можайского с днем космических войск. Спикер, казалось, тоже был растроган, но делиться впечатлениями не стал. Еще накануне его пресс-служба распространила сообщение о том, как глава парламента благодарен Полтавченко за работу и крепкую мужскую дружбу.

Помимо аппарата Полтавченко собрал у себя членов правительства, им тоже полагались прощальные слова, но больше запомнились другие: «Георгий Сергеевич сказал, что поговорил о нас с Александром Дмитриевичем и дал хорошие рекомендации о каждом».

К вечеру начали выдыхать. Стало понятно, что поначалу уйдет разве что верхушка аппарата – например, его глава Давид Адамия. Остальным еще дадут поработать, однако не без собеседования. Личные встречи с членами правительства у Беглова назначены сразу после официального представления.

Пока же команда Полтавченко гадает, что ее ждет. Например, в комитете по имущественным отношениям уход губернатора восприняли, как знак того, что ведомство в очередной раз не будут переформатировать. Идею урезать полномочия имущественного блока и его вице-губернатора Михаил Мокрецова на протяжении года высказывали два других заместителя Полтавченко Игорь Албин и Олег Марков. По плану изменения должны были утвердить 8 октября на малом правительстве.

В соседних ведомствах обсуждают взаимоотношения главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк и вице-губернатора Игоря Албина, у которых порой разное видение инвестиционной перспективы. «Сейчас Албин на Афоне, а значит добежать до Беглова первым не сумеет со своими предложениями», – прозвучало мнение некоторых госслужащих.

Другие гадают, будет ли вице-губернатор Олег Марков предлагать врио губернатору реализовывать фантастические проекты в сфере туризма. Третьи рассуждают, что все-таки произошло и благодаря кому. Большинство версий сводятся к одному – повлияли сентябрьские выборы. «Нет, мы предполагали, что в ноябре могла произойти смена, если Валентина Матвиенко уйдет из Совета Федерации послом в Китай, а Полтавченко на ее место, но такого развития событий не ждали», – говорят одни. «Да здесь виноват внутриполитический блок, разгон несогласных и скандалы на президентских выборах», – вздыхают другие.

Пока руководители смольнинских структур гадали и рассуждали, рядовые служащие переписывали документы. Из-за внезапной смены градоначальника из городского парламента пришлось отозвать с десяток законопроектов, подписанных «Полтавченко Г.С.». Главам районных администраций и депутатам рассылали телеграммы с приглашением на официальное представление Беглова. Сектор протокола составлял список участников торжества. А административный блок Смольного готовился вешать новый портрет в галерею губернаторов Петербурга.

Под последней картиной с элегантной Валентиной Матвиенко висит табличка с подписью о том, сколько школ, станций метро, спортивных объектов при ней открыто, жилья построено, а культурных достопримечательностей отреставрировано. Аналогичный подсчет предстоит сделать и бывшим подчиненным Полтавченко. Задача сложная – рассчитать так, чтобы никого не обидеть, и оценить в 3-5 строчках всю семилетку афонского губернатора.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»