Петербургский бизнес об эпохе Полтавченко: Застой или стабильность?

Представители бизнеса по разному отреагировали на новость об отставке губернатора. Кто-то встречал это известие минутным молчанием. Кто-то удивленным вздохом и радостным ликованием. Равнодушных не нашлось.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Семь лет губернатора Полтавченко, который с подачи президента теперь встанет у штурвала российского судостроения, одни респонденты «Фонтанки» от бизнеса назвали эпохой застоя, другие охарактеризовали как время упущенных возможностей. Георгий Сергеевич запомнился предпринимателям как человек, поднявший лежавшие на боку оборонные предприятия, завершивший давно затеянные грандиозные стройки и даже как очистивший город от рекламы. И в то же время, как чиновник без собственных ярких инициатив.

Захар Смушкин, председатель совета директоров группы «Илим»

– Я отталкиваюсь от своих проектов. У меня вот их было много — строительство Южного, хайпарка, занимались информатизацией. Я не могу сказать, что это эпоха застоя. Стабильность и застой это слишком очевидные характеристики. Я считаю, что он относился к своему делу честно. Другой вопрос, что не всё может быть летело, и искры не сыпались из под ног, ну так у нас везде так.

При Валентине Ивановне скорость перемен была очевиднее и больше. Да, был другой стиль управления. Так что у меня в целом позитивное отношение – по крайне мере он достаточно честный человек, который что говорил, то и делал. Двусмысленности и мимикриии в отношениях со мной не заметил.

Александр Ватагин, исполнительный директор «ОДК Климов»

– Мы работаем в рамках госкорпорации — «Ростеха» – и влияние субъекта федерации на нас крайне низкое. Те возможности, которые появлялись, мы использовались. Сказать, что были какие-то бОльшие возможности, я не могу. Конечно, если сравнивать с Валентиной Ивановной, она была более решительной.

Но я наблюдал положительные изменения в жизни города. Чтобы не говорили, и какие бы деньги не потратили, Полтавченко завершил строительство стадиона и мы связываем это и с успехом нашей сборной. Во времена Полтавченко был построен Западный скоростной диаметр, который просто разгрузил город — тоже ощутимо для каждого жителя. Появился новый аэропорт — очень приличный – те, кто летает это видит.

Алексей Белоусов, генеральный директор Объединения строителей Санкт-Петербурга

- Георгий Сергеевич, как мне кажется, недостаточное внимание уделял городу. И мне кажется очень много было упущено из возможностей. Положительное в его работе — он сумел увеличить количество промышленных предприятий. У нас сейчас 50% бюджета это «промка».

Он очень много внимания уделял тому, чтобы большее количество предприятий, в том числе оборонного сектора, получили дополнительную поддержку. Очень много заводов, которые лежали на боку, получили поддержку, когда он стал губернатором. Это очень серьезные деньги, которых раньше у нас не было. И, наверное, это было стратегическое решение, когда губернатор сказал, что «мы не будем содействовать выводу предприятий из центра города».

Владимир Хильченко, президент холдинговой компании «Созвездие водолея»

– Он четко выполнял указания президента. Был достаточно долго у власти и, наверное, устраивал первое лицо на этом посту. Не хотелось бы оценивать — как человек он порядочный, обязательный. Я его знаю с налоговой полиции, по тем годам.

Вячеслав Семененко, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов (экс-председатель комитета по строительству)

– Я начинал чиновником и это сложный вопрос. Мы еще не осмыслили произошедшее. Это была целая эпоха для города. Но историю надо оценивать на расстоянии — оглянувшись назад, сквозь призму времени.

Дмитрий Петров, генеральный директор оператора «Комфортел»

– А чем запомнилась эпоха Брежнева? Тем же. Она просто прошла и её запомнили как эпоху стабильности. Эпоху Полтавченко я бы назвал «периодом», а не эпохой. В нем были минимальные колебания, как в хорошем, так и в плохом смысле. Ничего принципиально нового не было запущено, никаких принципиальных провалов не допущено - это была эпоха легкого застоя.

Что касается области телекоммуникаций, то нам просто не мешали. На отрасль оказало воздействие развитие АТС Смольного – до этого госучреждения обслуживались в компании «Метроком», которая была аффилирована с предыдущим губернатором через её сына. В этом смысле я считаю, что Полтавченко молодец и вывел из частной собственности структуру, которая обслуживает город. Стало меньше рекламы – за это я ему благодарен. А вот проблему чистого неба так и не решили.

Как жителю Петербурга Полтавченко запомнился мне тем, что город стал красивее, удобнее, Чемпионат мира провели достойно. Просто он, в отличие от Валентины Ивановны, не был масштабным реформатором и действовал по принципу «давайте поддерживать в таком виде как есть и немножечко улучшать».

Леонид Яцук, директор Торжковского рынка

– В Валентине Ивановне был комсомольский задор. А Полтавченко поспокойнее. Ну почему сразу застой? Делалось в городе немало. Еще ничего не прошло, еще ничего не остыло.

Михаил Шурыгин, владелец и президент концертной компании NCA

– С точки зрения развития каких-то новых направлений в культурной деятельности вспомнить за это время особенно нечего. Но те фестивали, которые наша компания проводила при поддержке городской администрации, всегда находились вне зоны каких-то пожаров.

Мы сейчас очень много работаем в других регионах: в Татарстане, в Кемеровской области, в Москве, в Самарской области и безусловно там присутствует, не смотря на удаленность от культурной столицы, более инновационный подход к культурным инициативам. Эта одна из причин почему мы ушли в другие регионы. Стабильность есть, а поддержки инноваций — нет. Застой ли это? Не буду судить. Если в общем оценивать всю культурную жизнь Санкт-Петербурга, то да, застой, наверное. Увы в сравнении московскими премьерами мы культурно проигрываем. Наш рынок подобных мероприятий серьезно отстал, и тут дело не только власти. Нужно делать и что-то нам самим.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»