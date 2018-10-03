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Общество
03.10.2018 19:09
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Путин повысил пенсионный возраст. Закон подписан

Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 3 октября.

Повышение пенсионного возраста сегодня же одобрил Совет Федерации. Согласно закону, срок выхода на пенсию в России начнет постепенно расти уже с 2019 года. В итоге он дойдет до планки в 60 лет для женщин и 65 — для мужчин. 

Госдума приняла этот документ 27 сентября.

Справка:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок.

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