Финляндия срочно меняет закон о разведке. Для этого в Конституцию внесены изменения

Рассмотрение правительственного законопроекта о разведывательной деятельности в парламенте Финляндии ускоряется, сообщает Yle.

Поправка Конституции, касающаяся защиты конфиденциальной информации, была принята в парламенте 3 октября в ускоренном порядке голосами 178 к 13.

Решение парламента означает, что правительственный законопроект о разведдеятельности может быть принят еще до окончания срока полномочий нынешнего правительства, то есть до парламентских выборов в апреле 2019 года.

Новый закон предоставляет органам гражданской и военной разведки право изучать личную корреспонденцию граждан в случае возникновения угрозы национальной безопасности, даже при отсутствии подозрений в совершении преступления.

Рассмотрение 900-страничного законопроекта началось в феврале 2018 года. На ускоренном процессе принятия настаивал министр внутренних дел Кай Мюккянен. В дальнейшем рассмотрение законопроекта продолжится в профильных комиссиях.