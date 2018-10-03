Полтавченко уходит в судостроители. Врио губернатора Петербурга станет Беглов
Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в статусе председателя совета директоров. Предложение было сделано 3 октября во время встречи в Петербурге.
Место Полтавченко временно займет полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Напомним, он недавно вернулся в Петербург после длительной работы в Москве и Центральном федеральном округе.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент предложил Беглову возглавить Петербург "до выборов", которые запланированы на сентябрь 2019 года. Пока неизвестно, собирается ли на эти выборы идти Беглов и обсуждалась ли вообще эта тема на встрече с Путиным.
Председателем совета директоров ОСК сейчас является глава Минпромторга Денис Мантуров. Видимо, именно его место и займет Полтавченко.
Справка:
Беглов родился в 1956 году в Баку (любопытно, что в Баку родился и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко). После нескольких лет работы на административных должностях в исполкоме Ленсовета в конце 1990-х стал главой администрации Курортного района Петербурга. В 2002-2003 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Назначить его заместителем губернатор Владимир Яковлев смог тогда лишь со второго раза, депутаты сначала отказались голосовать за Беглова, представленного как человека «неконфликтного, способного к конструктивному взаимодействию с различными ветвями госвласти города». После ухода Яковлева в течение трех месяцев был и.о. губернатора. Затем был назначен на пост помощника президента. С 12 января 2009 года — председатель Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Еще в 2011 году после ухода Валентины Матвиенко Беглова называли одним из главных претендентов на пост губернатора города, однако это место занял полпред по ЦФО Георгий Полтавченко. А в Центральный округ, в свою очередь, в 2012 году Владимир Путин назначил Александра Беглова.