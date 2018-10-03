Полтавченко уходит в судостроители. Врио губернатора Петербурга станет Беглов

Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в статусе председателя совета директоров. Предложение было сделано 3 октября во время встречи в Петербурге.

Фото: Михаил Огнев

Место Полтавченко временно займет полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Напомним, он недавно вернулся в Петербург после длительной работы в Москве и Центральном федеральном округе.

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент предложил Беглову возглавить Петербург "до выборов", которые запланированы на сентябрь 2019 года. Пока неизвестно, собирается ли на эти выборы идти Беглов и обсуждалась ли вообще эта тема на встрече с Путиным.

Председателем совета директоров ОСК сейчас является глава Минпромторга Денис Мантуров. Видимо, именно его место и займет Полтавченко.