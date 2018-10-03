ГК «Эталон» заняла 4 место в топ-10 лидеров по объему реализации по версии RAEX

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» заняла 180 место в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 (Эксперт РА) по итогам 2017 года, поднявшись на 45 позиций по сравнению с прошлым годом. Компания при этом заняла 4 место в топ-10 лидеров строительной отрасли России по объему реализации: в 2017 году выручка Компании составила 70,6 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году.

Группа «Эталон» также разделила с 7 другими компаниями первую строчку в рэнкинге «Лидеры бизнеса: охрана труда». Рэнкинг составлен на основании показателя изменения количества случаев производственного травматизма на 1 тыс. работников в 2017 году, по сравнению с 2016 годом (в процентах). При этом приоритет отдавался компаниям, в которых за указанный период не было зафиксировано ни одного случая производственного травматизма, в их числе Группа «Эталон».

С полной версией рейтинга RAEX-600 можно ознакомиться по ссылке: https://raexpert.ru/rankingtable/top_companies/2018/main

С рэнкингами «Лидеры бизнеса» по ссылке: https://raexpert.ru/ratings/expert400/2018/part3/

Справка о ГК «Эталон»