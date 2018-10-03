За каннибализм в Ленобласти задержана 12-летняя, сбежавшая из Сочи, и ее взрослый ухажер. Говорят, они занялись людоедством от голода

В деревне Ленинградской области за убийство местного жителя с последующим расчленением и приготовлением на плите останков полиция задержала ребенка и молодого человека. Девочку попросил найти уголовный розыск Сочи, но то, что увидели их коллеги из Петербурга, останется в памяти городского сыска.

По информации наших коллег с 47news, около 9 часов утра 3 октября полицейские Кировского района Ленинградской области прибыли в частный дом по Железнодорожной улице деревни Новинки. Место происшествия выглядело примерно так: в комнате лежало тело 21-летнего хозяина. Голова и руки его были отрублены, живот вспорот, а внутренности разбросаны по полу. При осмотре сотрудники уголовного розыска обнаружили еще и сковороду на плите. На ней они заметили поджаренные куски человеческого мяса. Кстати, рядом, на соседней сковородке, лежали подогретые мозги. Чуть позже в печке нашли голову несчастного.

Вскоре оперативники Управления уголовного розыска Петербурга задержали подозреваемых. Это произошло практически при выезде из деревни Новинки. Ими оказались 12-летняя школьница из Сочи и ее 22-летний спутник из Алтайского края. Как выяснилось, девочку разыскивает уголовный розыск Сочи еще с начала лета этого года, когда ее родители заявили о том, что их ребенок пропал без вести.

Понятно, что Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело об убийстве. Подростка и юношу допрашивают. А их показания передаются непосредственно руководству ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Если кратко, то пара проживала у знакомого в деревне несколько последних дней, а вечером 2 октября они решили убить хозяина дома. Как они это сделали, «Фонтанка» сообщила в предыдущих строчках, но вот что касается поедания плоти, то, как стало известно нашему изданию, на естественный вопрос, зачем они ели человеческое мясо, ответ прозвучал примерно такой: «Нечего было есть».

В этой истории есть и еще пара интересных нюансов. Первое: задержанному жителю Алтая еще грозит статья «Половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста», то есть часть третья статьи 134 УК РФ (от трех до десяти лет лишения свободы). Хотя вряд ли при обвинении в убийстве и людоедстве такая квалификация пугает задержанного. Но есть и еще нюанс: 12-летняя школьница из Сочи не подлежит по законам РФ уголовному преследованию. Отсюда у правоохранителей вопрос: куда ее девать? Конечно, после всех процессуальных действий ее передадут в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей Петербурга, но и там вряд ли ее хотят видеть. Клеток там нет, а связывать детей, даже чтобы защитить других, запрещено.