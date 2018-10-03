Петербуржцев начнут развозить электробусами. Они обойдутся «Пассажиравтотрансу» в 225 млн рублей

ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на закупку 10 электробусов. За новые автобусы с электрическим двигателем, который будет заряжаться исключительно в автопарке, предприятие готово заплатить 225 млн рублей. Об этом «Фонтанке» рассказали 3 октября в «Пассажиравтотрансе».

«Электробусы должны располагать запасом хода протяженностью не менее 240 км при полной загрузке и использовании системы отопления салона. Зарядка транспорта будет осуществляться в автопарке и не потребует дополнительной инфраструктуры. Общая вместимость салона составит 75 пассажиров, а количество сидячих мест – 27. К таким традиционным требованиям, как низкий пол и аппарель для маломобильных пассажиров, добавится наличие USB-зарядок», – сообщали в пресс-службе предприятия.

В парке предприятия эти машины станут первыми в своем роде. Похожую технику использовал «Горэлектротранс» (ГЭТ), но все же разница есть: ГЭТ использует троллейбусы с динамической подзарядкой, которые в течение некоторого времени могут ездить без подключения к сети, в то время как «Пассажиравтотранс» заказал полноценные электробусы. Поставить десяток пассажирских машин необходимо до конца 2018 года. Прокатиться на новом электрическом транспорте можно будет по маршруту № 128 от Наличной ул. до Аптекарской набережной.