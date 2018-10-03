Полиция с народом Новый закон не поможет Смольному бороться с захватчиками парковок

МВД открыло свои базы данных для чиновников, которые выписывают штрафы за парковку, но это не поможет Смольному наказывать нарушителей. Чтобы узнать имя автовладельца, в запросе нужно указать имя этого автовладельца.

"Фонтанка.ру"

Коллизия кроется в Кодексе об административных правонарушениях, поправки в который нужно внести, и только тогда заработает обновленная версия закона «О полиции». Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме, но нет гарантий, что не зависнет там на десятилетия. В регионах решают этот вопрос понятийно, а в Петербурге, как и прежде, собираются выписывать штрафы, понимая, что никто их не оплатит. Таких бумажек профильный ЦУП за последние три года нарисовал на 1,78 миллиарда рублей. В бюджет они не поступят никогда.

Новая редакция закона «О полиции» вступила в силу 3 октября. В документ добавлена строка, которая открывает органам местного самоуправления доступ к базе МВД, где содержатся персональные данные о собственниках автомобилей. Предполагалось, что это разрешит сложившуюся в регионах проблему: когда чиновники фиксируют на фото и видео брошенную на платной парковке машину, составляют протокол и не могут его вручить, потому что не знают владельца. Как следует из официального ответа ГКУ «Центр управления парковками Санкт-Петербурга», проблема остается актуальной для города, так как по обновленному закону, чтобы получить персональные данные из базы МВД, нужно приложить к запросу протокол об административном правонарушении. В этом протоколе, по регламенту, должны быть указаны персональные данные нарушителя, а их там нет, потому что чиновники этих данных не знают. Круг замкнулся.

Чтобы решить это недоразумение, необходимы поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект прошел первые чтения в Госдуме в июне 2018 года. Когда законопроект начнут рассматривать во втором, зависит от комитета по государственному строительству и законодательству, но никакого приоритета у этих поправок нет, и едва ли у депутатов дойдут до них руки в ходе осенней сессии.

«То, что законопроект прошел первые чтения, еще не значит, что его примут. Завернуть поправки могут на любом этапе, а некоторые из инициатив, прошедших первые чтения десятилетие назад, до сих пор не дошли до вторых. Через наш комитет идет около 40% всех законов, поэтому я вам сразу не могу сказать о судьбе необходимых поправок в КоАП. Я узнаю о реальных перспективах законопроекта и свяжусь с вами», – сообщил «Фонтанке» депутат Госдумы от Петербурга Евгений Марков.

В петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), который шефствует над ЦУП и которому, по сути, предстоит бороться с нарушителями, подтвердили, что изменение Кодекса об административных правонарушений – это единственный способ легально начать взимать штрафы за пренебрежение условиями пользования платной парковкой. Из позиции комитета вытекает, что в Екатеринбурге и Краснодаре недобросовестных автовладельцев наказывают с нарушением процедуры. Неофициально собеседник «Фонтанки» в Смольном добавил, что единственное исключение – Москва и Татарстан, где внутренний регламент регионов позволил наладить необходимое сотрудничество с МВД без всяких поправок.

Как рассказали в центре управления парковками, за три года накопилось 593 502 штрафа, что в деньгах могло бы достигать 1,78 млрд рублей (штраф за неоплату парковки – от 1 до 3 тыс. рублей). Это те деньги, которые не получил и не получит городской бюджет.

«Это мне напоминает юмористическое шоу, где постоянно придумываются новые шутки. Берется герой, который снова и снова попадает в нелепые ситуации. ЦУП как раз выступает таким героем. Взимание штрафа — это основная гарантия того, что механизм платных парковок будет работать. Уже три года ответственные органы власти не могут выполнить свою основную задачу. Надежды на то, что ситуация каким-то образом изменится, уже нет ни у кого. Заговор? Есть шуточная версия, что отказ от передачи данных водителей – это месть органов правопорядка за то, что им не выделили мест для отделения ГИБДД на Маяковской, но мне эта версия кажется абсурдной», – говорит руководитель общественной организации «СПБ.АВТО» Святослав Данилов.

ЦУП продолжат собирать информацию о недобросовестных водителях и составлять проекты протоколов об административных нарушениях. Занятие это совершенно бессмысленное, так как срок давности привлечения к ответственности – два месяца.

Курьезной ситуации с парковками в Петербурге три года. Несовершенство системы — штрафовать водителей не получалось из-за того, что МВД не имело права передавать в ЦУП личные данные водителей, – обнажилось в октябре 2015 года. Тогда КРТИ заявил, что администрация города решает этот вопрос. Через год чиновники сообщили, что с января 2017-го имена нарушителей начнет предоставлять служба судебных приставов, но еще через полгода признали, что и это незаконно.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»