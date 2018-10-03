18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +7
$ 66.21р
76.05р
17:00 04.10.2018
Расширенный поиск

Город
04.10.2018 15:30
Печать

Полиция с народом Новый закон не поможет Смольному бороться с захватчиками парковок

МВД открыло свои базы данных для чиновников, которые выписывают штрафы за парковку, но это не поможет Смольному наказывать нарушителей. Чтобы узнать имя автовладельца, в запросе нужно указать имя этого автовладельца.

Полиция с народом Новый закон не поможет Смольному бороться с захватчиками парковок

"Фонтанка.ру"

Коллизия кроется в Кодексе об административных правонарушениях, поправки в который нужно внести, и только тогда заработает обновленная версия закона «О полиции». Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме, но нет гарантий, что не зависнет там на десятилетия. В регионах решают этот вопрос понятийно, а в Петербурге, как и прежде, собираются выписывать штрафы, понимая, что никто их не оплатит. Таких бумажек профильный ЦУП за последние три года нарисовал на 1,78 миллиарда рублей. В бюджет они не поступят никогда.

Новая редакция закона «О полиции» вступила в силу 3 октября. В документ добавлена строка, которая открывает органам местного самоуправления доступ к базе МВД, где содержатся персональные данные о собственниках автомобилей. Предполагалось, что это разрешит сложившуюся в регионах проблему: когда чиновники фиксируют на фото и видео брошенную на платной парковке машину, составляют протокол и не могут его вручить, потому что не знают владельца. Как следует из официального ответа ГКУ «Центр управления парковками Санкт-Петербурга», проблема остается актуальной для города, так как по обновленному закону, чтобы получить персональные данные из базы МВД, нужно приложить к запросу протокол об административном правонарушении. В этом протоколе, по регламенту, должны быть указаны персональные данные нарушителя, а их там нет, потому что чиновники этих данных не знают. Круг замкнулся.

Чтобы решить это недоразумение, необходимы поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект прошел первые чтения в Госдуме в июне 2018 года. Когда законопроект начнут рассматривать во втором, зависит от комитета по государственному строительству и законодательству, но никакого приоритета у этих поправок нет, и едва ли у депутатов дойдут до них руки в ходе осенней сессии.

«То, что законопроект прошел первые чтения, еще не значит, что его примут. Завернуть поправки могут на любом этапе, а некоторые из инициатив, прошедших первые чтения десятилетие назад, до сих пор не дошли до вторых. Через наш комитет идет около 40% всех законов, поэтому я вам сразу не могу сказать о судьбе необходимых поправок в КоАП. Я узнаю о реальных перспективах законопроекта и свяжусь с вами», – сообщил «Фонтанке» депутат Госдумы от Петербурга Евгений Марков.

В петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), который шефствует над ЦУП и которому, по сути, предстоит бороться с нарушителями, подтвердили, что изменение Кодекса об административных правонарушений – это единственный способ легально начать взимать штрафы за пренебрежение условиями пользования платной парковкой. Из позиции комитета вытекает, что в Екатеринбурге и Краснодаре недобросовестных автовладельцев наказывают с нарушением процедуры. Неофициально собеседник «Фонтанки» в Смольном добавил, что единственное исключение – Москва и Татарстан, где внутренний регламент регионов позволил наладить необходимое сотрудничество с МВД без всяких поправок.

Как рассказали в центре управления парковками, за три года накопилось 593 502 штрафа, что в деньгах могло бы достигать 1,78 млрд рублей (штраф за неоплату парковки – от 1 до 3 тыс. рублей). Это те деньги, которые не получил и не получит городской бюджет.

«Это мне напоминает юмористическое шоу, где постоянно придумываются новые шутки. Берется герой, который снова и снова попадает в нелепые ситуации. ЦУП как раз выступает таким героем. Взимание штрафа — это основная гарантия того, что механизм платных парковок будет работать. Уже три года ответственные органы власти не могут выполнить свою основную задачу. Надежды на то, что ситуация каким-то образом изменится, уже нет ни у кого. Заговор? Есть шуточная версия, что отказ от передачи данных водителей – это месть органов правопорядка за то, что им не выделили мест для отделения ГИБДД на Маяковской, но мне эта версия кажется абсурдной», – говорит руководитель общественной организации «СПБ.АВТО» Святослав Данилов.

ЦУП продолжат собирать информацию о недобросовестных водителях и составлять проекты протоколов об административных нарушениях. Занятие это совершенно бессмысленное, так как срок давности привлечения к ответственности – два месяца.

Курьезной ситуации с парковками в Петербурге три года. Несовершенство системы — штрафовать водителей не получалось из-за того, что МВД не имело права передавать в ЦУП личные данные водителей, – обнажилось в октябре 2015 года. Тогда КРТИ заявил, что администрация города решает этот вопрос. Через год чиновники сообщили, что с января 2017-го имена нарушителей начнет предоставлять служба судебных приставов, но еще через полгода признали, что и это незаконно.  

Михаил Грачев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
04.10.2018 16:16

Жилой комплекс Riviere Noire аккредитован ведущими банками

Жилой комплекс бизнес-класса Riviere Noire, который «Группа ЛСР» строит в Приморской районе Санкт-Петербурга вблизи набережной Черной речки, аккредитован сразу несколькими ведущими банками
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
04.10.2018 15:47

ГК «Лидер Групп» стала номинантом конкурса «Строймастер – 2018»

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Строймастер – 2018» ежегодно отмечает мастеров строительного дела
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
04.10.2018 15:39

«Россети» и ENEL построят цифровые сети в Псковской области

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор компании Enel Франческо Стараче на полях РЭН обсудили сотрудничество в области цифровизации электросетевого комплекса в России
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети»
04.10.2018 15:32

«Россети» и Мурманская область продолжат работу над развитием региона

Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский на полях Российской энергетической недели провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
04.10.2018 13:21

РосСтройИнвест вывел на рынок новый пул квартир в ЖК NEW TIME

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир во втором корпусе жилого комплекса NEW TIME*, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Setl City
04.10.2018 12:29

Setl City начала строительство третьего детского сада в ЖК «Чистое небо»

Setl City приступила к строительству третьего детского сада в ЖК комфорт-класса «Чистое небо». Дошкольное образовательное учреждение с бассейном, рассчитанное на 220 мест, разместится между корпусами 5.2 и 6. Проектирование и строительство ведется полностью на средства Setl City
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
04.10.2018 12:19

Аэрофлот назовет один из своих новых самолетов в честь Станислава Говорухина

Тем самым авиакомпания увековечит память выдающегося кинорежиссера и актера, политического и общественного деятеля, который ушел из жизни 14 июня 2018 года.
предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
04.10.2018 12:02

Петербуржцы выбирают дома у парков

В «Петербургской Недвижимости» провели опрос на тему «Что хотели бы видеть у себя во дворе горожане» и пришли к выводу: экологичность и здоровый образ жизни продолжают набирать популярность
ГК «Эталон»
03.10.2018 18:29

Группа «Эталон» на 4 месте в топ-10 лидеров по объему реализации в строительстве

Группа «Эталон» заняла 180 место в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 (Эксперт РА) по итогам 2017 года, поднявшись на 45 позиций по сравнению с прошлым годом. Компания при этом заняла 4 место в топ-10 лидеров строительной отрасли России по объему реализации: в 2017 году выручка Компании составила 70,6 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году
фото предоставлено компанией BRP
03.10.2018 18:25

Канадский бренд техники для активного отдыха и спорта приходит в Петербург

Компания BRP перешла к прямой работе в России с июля и сегодня празднует официальное открытие своего российского офиса
Магазин "Кей"
03.10.2018 16:46

Подборка игровых ноутбуков в КЕЙ

КЕЙ рассказал об интересных геймерских ноутбуках, которые потянут все популярные современные игры.
Setl City
03.10.2018 12:18

Setl City помогла оборудовать учебный класс в НИИ детской онкологии

Setl City на благотворительной основе приобрела современные парты для школьного кабинета в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Р. М. Горбачёвой. Это первый в Петербурге учебный класс для тяжелобольных детей.