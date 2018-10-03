Турпоток между Россией и Финляндией снижается, но не в «Брусничном»

С января по сентябрь 2018 года пассажиропоток на границе между Россией и Финляндией сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом пикового 2013 года, а в сравнении с 2017-м — на 1,4%. Всего было зафиксировано около 6,8 млн пересечений. Об этом 3 октября сообщает Пограничная охрана Финляндии.

Незначительный рост по-прежнему наблюдается лишь на железнодорожном пункте пропуска «Вайниккала», через который курсируют поезда «Аллегро» и «Лев Толстой», и на МАПП «Нуйямаа» («Брусничное»), который является самым оживлённым погранпереходом. На железной дороге зарегистрировано 428 тыс. пересечений (+0,6%). Через него россияне ездят в приграничную Лаппеенранту. За девять месяцев МАПП «Нуйямаа» туристы воспользовались почти 200 тыс. раз (+0,7%).

«Куусамо» и «Ниирала» в Карелии потеряли 9% и 6% от турпотока прошлого года соответственно.