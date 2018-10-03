Новичок «Зенита» Маркизио не сможет сыграть против «Славии». Семак рассказал о подготовке к матчу Лиги Европы

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал перед первым домашним матчем группового этапа Лиги Европы против «Славии» (Чехия) о готовности отдельных игроков, сопернике и причинах неудачи в матче с «Анжи».

«Из тех, кто не примет участия, — Маркизио, который, к сожалению, заболел и не готовится к матчу. Юра Жирков не готовится, Женя Чернов не заявлен. Остальные готовятся к матчу. Вы знаете, что в заявку попадают 18 футболистов, после тренировки обсудим, кто будет туда включен. Все готовы, будем принимать решение исходя из того, кто лучше подходит к матчу», – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Говоря о «Славии», главный тренер предположил, что вряд ли чешская команда изменит своему атакующему стилю — пусть даже и в выездном матче.

«Команда всегда играет агрессивно, активно, пытается атаковать длинными передачами и через контроль мяча. Соперник способен атаковать разнообразно, любит играть высоко и активно. Все зависит от того, насколько мы будем активно играть и позволим это им делать», – сказал Семак.

Зашла речь и о предыдущем матче с «Анжи», в котором «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне в РПЛ, а именно об индивидуальных ошибках Смольникова и Кузяева, которые привели к пропущенным голам.

«Сложно говорить, что не так. Естественно, все не так. Сложно разбирать индивидуальные ошибки с точки зрения командных взаимодействий. От индивидуальных ошибок даже Тони Кроос не защищен (в матче Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» в минувший вторник, 2 октября, 4-кратный победитель Лиги чемпионов и чемпион мира – 2014 Тони Кроос допустил ошибку, в результате которой армейцы забили победный гол. – Прим. ред.). Футбол — игра ошибок, они случаются у всех, и с этим сложно что-то сделать», – добавил Семак.

Напомним, матч «Зенит» – Славия» пройдет в четверг, 4 октября, в Петербурге. Начало в 20.00.