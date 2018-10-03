Переговоры российского президента с канцлером Австрии добавили пробок на дорогах Петербурга

Движение на крупных магистралях Петербурга затруднено из-за приезда официальных делегаций вечером 3 октября. О пробке на КАД «Фонтанке» рассказали читатели около 17.30.

«Стоят все 5 рядов. Стоят «мертво», — написали очевидцы. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено также по Пулковскому шоссе.

Кроме того, по данным сервиса flightradar, самолёт из Салехарда не смог зайти на посадку с первого раза и был вынужден кружить над Пулково. Напомним, похожая ситуация складывается каждый раз, когда в Петербург прибывает (или из Северной столицы улетает) борт №1. Так, 20 сентября лишний километраж в воздухе в ожидании отлета президента пришлось намотать бортам из Ниццы, Москвы и Барселоны.

Сегодня в Петербурге состоится встреча президента России Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Специально для неё закрыли основное здание Государственного Эрмитажа. Путин и Курц примут участие в церемонии открытия художественной выставки «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций».