Неравнодушный к царским артефактам сибиряк получил 2,5 года колонии. В покоях императрицы он пообещал больше не спать

Наглую пьянку в Павловском дворце с выносом пресс-папье из покоев императрицы Марии Фёдоровны в Петербурге оценили в реальный срок. Искавший ночлега Дмитрий Лапаев отправлен в колонию общего режима.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 3 октября Пушкинский районный суд признал Лапаева виновным в двух эпизодах кражи – из Павловского дворца и лавки с мороженым. Во дворец подсудимый проник около двух часов ночи 15 июня 2018 года, камнем разбив стеклянную дверь кабинета «Палатка».

Убранство императорских покоев, по всей видимости, не впечатлило. «Я даже не понял, что попал в музей», – признался уроженец сибирского Саянска Лапаев. Во дворец, по его словам, он внедрился с единственной целью – переночевать, но не смог пройти мимо пресс-папье в виде фигурки бегущего ополченца из золоченой бронзы 1814 года в кабинете «Фонарик». Далее снова через разбитое окно он устремился к кассе торгового павильона, откуда забрал три тысячи рублей. Задержали постояльца дворца в тот же день: с приглянувшейся фигуркой в руках он прогуливался у Сенной площади.

«Обвиняемый вину признал. В содеянном раскаялся. Извинился перед потерпевшими. Извинения были приняты. Лапаев попросил его понять и простить», – уточнили в пресс-службе.

Заверения в раскаянии и обещания так больше не грешить впечатления на судью не произвели и не избавили от гражданского иска в 79 347 рублей. В такую сумму обошлась реставрация статуэтки ополченца, которому Лапаев «отломал флажочек». Подсудимый отметил, что это определённо лучше, чем 5 миллионов или 950 тысяч рублей, в которые изначально оценили царское пресс-папье, но размер компенсации не признал.

Суд назначил Лапаеву 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Гражданский иск признан правомерным.