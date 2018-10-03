Дворкович стал президентом ФИДЕ. Он обошел конкурента на 25 голосов

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович избран новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Выборы 3 октября прошли на конгрессе организации в Батуми.

Отметим, ранее один из конкурентов, британец Найджел Шорт, снял свою кандидатуру в пользу россиянина. В результате Дворковичу противостоял только грек Георгиос Макропулос, за которого проголосовали 78 человек. Российского кандидата при этом поддержали 103 делегата.

Аркадий Дворкович – новый президент ФИДЕ pic.twitter.com/Sq8bTtmSUy — RCF (@ruchess_ru) 3 октября 2018 г.

Напомним, с 1995 года ФИДЕ возглавлял Кирсан Илюмжинов, в июне 2018-го он заявил, что не собирается переизбираться, и поддержал кандидатуру Дворковича. Аркадий Дворкович до мая 2018 года был вице-премьером России, он считается человеком, близким к премьер-министру Дмитрию Медведеву.