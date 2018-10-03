Запутанное преступление в Забайкалье: Похитили вещдоки из дела о хищении вещдоков

В Забайкальском крае бывший следователь подозревается в попытке присвоения мобильных телефонов, которые до него подполковник полиции изъял у нелегального торговца из Китая и попытался продать сам.

Бывший следователь следственного управления Булат Шагдаров был задержан по подозрению в краже мобильных телефонов, которые служили вещественными доказательствами по делу подполковника полиции. Об этом 3 октября сообщили в региональном Следственном комитете.

Шагдаров, как считает следствие, «с целью обращения в свою пользу сотовых телефонов, изъятых в ходе предварительного следствия», присвоил себе 15 мобильников Apple и Sony. После этого он вышел на пенсию в июле 2018 года. Однако его коллеги и сотрудники управления ФСБ обнаружили пропажу вещдоков.

Как сообщает издание «Чита.ру», Шагдаров занимался делом главы оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД Дмитрия Неделькина, который попытался реализовать 15 нелегальных телефонов, изъятых у гражданина Китая. В сентябре подполковник был признан виновным и получил штраф в 40 тысяч рублей.